Под Артинском заблудившийся грибник полез на дерево, чтобы осмотреться, и сорвался

СЕГОДНЯ 10:20 2018-08-24T10:52:48+03:00

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Все-таки забираться на дерево, когда ты потерялся в лесу, не самая лучшая стратегия выживания. Может и увидишь, в какой стороне выход из чащи, а может и свалишься с него, сломав себе что-нибудь, как 22-летний парень из Артинского района, которого накануне искала вся местная полиция. Молодой человек ушел в лес за грибами и заблудился. Чтобы найти дорогу к людям, он забрался на макушку дерева, а та вдруг переломилась и парень рухнул с нее на землю.

- При падении с большой высоты молодой человек повредил спину и не мог самостоятельно передвигаться, - рассказал Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - К счастью, у мужчины с собой был мобильный телефон, по которому он и рассказал о происшествии.

Макушка дерева обломилась под весом грибника. Фото: Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области

Парень позвонил матери, а та уже сообщила обо всем в полицию.

- За три часа сотрудники полиции нашли пострадавшего и оказали ему первую помощь, вызвали неотложку, организовали доставку в больницу, где он сейчас проходит курс необходимого лечения, - рассказал Валерий Горелых. - Любитель тихой охоты и его родственники выразили искренние слова благодарности руководству и всему гарнизону полиции Артинского района.