2018-08-26T13:18:42+03:00
Общество

Британские музыканты изобразили екатеринбургскую снесенную телебашню на своих афишах

Правда, не целую, а только огрызок, оставшийся от нее после первого подрыва зарядов
Данил СВЕЧКОВ
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Фото: instagram.com/shadowparty_Фото: instagram.com/shadowparty_
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Недостроенной телебашни в Екатеринбурге больше нет - ее снесли в конце марта на глазах у всех жителей города. Однако память о ней жива. Так, в воскресенье утром жители уральской столицы с удивлением обнаружили, что наша знаменитая высотка стала украшением афиши британской музыкальной группы ShadowParty. Правда, не вся башня, а то, что от нее осталось - тот самый "зуб" или "огрызок", который не рухнул после первого подрыва зарядов. Его еще потом специальной строительной техникой пришлось подпиливать и ронять.

- Начинаем наш британский тур в этом сентябре с 8-го числа! - написали члены группы ShadowParty под постером.

Екатеринбургскую башню начали строить в 80-х, но до ума не довели. 27 лет она стояла бесхозная. Ее даже никто не законсервировал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургскую башню начали строить в 80-х, но до ума не довели. 27 лет она стояла бесхозная. Ее даже никто не законсервировал.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что любопытно, к Екатеринбургу музыканты отношения не имеют, да и выступать у нас не планируют и тем более посвящать песен снесенной телебашне они вроде как не собираются. А то что наша высотка попала к ним на постер - не более чем случайность. По какой-то причине на каждоv своем постере они изображают какую-нибудь башню. Вот и до башни Екатеринбурга очередь дошла. Глядишь, если бы ее не снесли, то на афише она была бы целой. А так, только огрызок.

Примерно неделю башня простояла в таком виде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Примерно неделю башня простояла в таком виде.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Справка КП

Телебашню высотой 361 метр в Свердловске начали строить в 1983 году. Она должна была покрыть телерадиосигналом всю Свердловскую область. Строительство велось по уникальной для того времени технологии. Рабочие установили бетонную форму на землю, вмонтировали арматуру и залили бетоном. После форму подняли, сузили и снова залили бетоном. И так наращивали башню метр за метром.

В башне помимо радио- и телепередатчиков должны были размещаться вращающийся ресторан и смотровая площадка. Подняться в него можно было бы на одном из двух лифтов, грузоподъемностью до 1000 кг.

Увы, в 1991 году, когда башня достигла отметки в 220 метров, строительство было заморожено. Причина – финансовый кризис. Из-за сложной обстановки в стране денег на амбициозный проект уже просто не хватало. А 24 марта 2018 года ее снесли.

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