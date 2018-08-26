Глава Департамента образования Екатеринбурга: «Денег на охрану школьников не хватает, просим их у родителей»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-26T11:43:30+03:00

Екатерина Сибирцева возглавила департамент образования в 2016 году. До этого она руководила гимназией №9 Екатеринбурга. Фото: Екатеринбург.рф/Екатерина Пермякова

В преддверии 1 сентября в эфире радио «КП-Екатеринбург» (92.3FM) Екатерина Сибирцева рассказала, почему нельзя отказаться от «поборов» и чем уральские школы лучше немецких

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ДО 5 СЕНТЯБРЯ ЕЩЕ МОЖНО ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА В 1 КЛАСС

– Екатерина Александровна, как прошла подготовка школ Екатеринбурга перед 1 сентября?

– Все в штатном режиме происходило. Сегодня все школы у нас приняты, кроме тех, что закрыты на капитальный ремонт. Плюс, две школы открываются 1 сентября. Это второе здание школы №23 в Академическом, та будут учиться 3000 детей. И это здание начальной школы гимназии №39, чот на улице Циолковского. Оно было на капитальном ремонте.

– Школа №1 на Виз-бульваре была заброшенной. Сейчас в ней проводят масштабную реконструкцию. Когда она снова примет детей?

– Мы очень надеемся, что основные строительные работы будут завершены до конца 2018 года и зимой мы уже туда переедут дети из начальной школы. У нас очень много ребят, которые ждут это новое здание и пока вынуждены учиться в зданиях школ №74 и 6.

Так выглядит новое здание школы №23 в Екатеринбурге. Фото: Екатеринбург.рф

– Чем закончилась эпопея с записью детей в первый класс?

– Она еще не закончилась. Запись на текущий учебный год будет проходить до 5 сентября. Еще достаточно много обращений идет со стороны родителей, которые хотят записать детей в первый класс. Всего пока записано 19 тысяч малышей. И пока остаются места в 69 школах города.

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– Вопрос от радиослушателя: почему продвинутые дети, с которыми занимались родители, и те, кто отстают, попадают в один класс? До каких пор учителя будут тянуть всех одинаково, и тех, кто хорошо усваивает урок, и тех, кому учиться не интересно? Почему нельзя по конкурсу принимать детей в первый класс?

– Поступление в первый класс сегодня регламентируют документы федерального уровня. Они направлены на обеспечение равного доступа детей к образованию. О приеме детей по конкурсу в первый класс речи не идет. Отобрать детей по способностям очень сложно, не говоря уже о том, что эта процедура нарушает права разных категорий детей. Ни в одной стране мира прием в первые классы на основе конкурса не проводится. Это такая общемировая практика. А вот в старшие классы, начиная с 5 класса и далее, там уже такой отбор возможен. И у нас есть ряд образовательных организаций, которые такой отбор ведут.

В первый класс в этом году в Екатеринбурге пойдет 19 тысяч детей. Фото: Екатеринбург.рф

– Екатеринбург один из самых компактных городов-миллионников. Как быть жильцам новостроек, которым еще не присвоили адрес, и они не знают, к какой школе приписаны?

- К сожалению, эта проблема существует. Бывают ситуации, когда ребенок въезжает в новостройку после 1 сентября, и он не может пойти в школу именно рядом с домом. Мы предоставляем ему место в ближайшей к дому школе. Особо остро эта проблема стояла в микрорайоне Академический. Но там мы как раз приняли практически всех детей благодаря тому, что открылась 23-я школа. 17 первых классов там было создано.

– А учителей в таких школах новых школах хватает?

– Работаем напряженно, но хватает. К чести руководства школы №23 укомплектованность кадрами полная. И туда идут работать. Не могу сказать, что у нас все идеально с кадрами. Нам хотелось бы поменьше нагрузку на педагогов. Но, тем не менее, комплектность будет полная.

Почти все школы города готовы принять детей 1 сентября. Фото: Екатеринбург.рф

– Вопрос от радиослушателя: у нас в последнее время появилась сословность школ. Есть школы слабые, как на Сортировке, где учатся мигранты. Есть школы элитные, где сформировался костяк учителей. Как у нас департамент образования борется с таким явлением?

– Проблема разделения общества и школ имеется. Но по закону школы сегодня все равны. И нет школ элитных, которые бы назывались официально таковыми.

– А гимназии?

– Сегодня типовое положение отменено, и гимназия, и общеобразовательная школа имеют совершенно одинаковый статус. В той же Москве гимназии все переименованы и называются просто школами. Что же касается финансирования и «плюшек», то разница в финансировании учреждений составляет 15%. Дополнительные 15% получают школы с углубленным изучением отдельных предметов. Что касается стереотипа про школы для мигрантов… Есть у нас 149-я школа, где действительно учатся в основном ребята из семей мигрантов. Но там потрясающий педагогический коллектив. Это нормальная чистая школа, в которой обучаются дисциплинированные дети.

23-я школа считается крупнейшей в Свердловской области. Фото: Екатеринбург.рф

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– Сейчас во всех школах Екатеринбург вход по карточкам, верно?

– Ну, почти во всех. У нас есть порядка 10 школ, где этого нет. Но там просто негде ставить турникет.

– По этой же карточке оплачиваются обеды?

– Такой сервис реализован именно в Екатеринбурге, но в принципе питание и доступ по картам есть во многих городах, в том числе и в Москве. В этом смысле мы очень продвинутые товарищи. Я не так давно была в Германии, посетила их школы муниципальные, и они с большим удивлением смотрели на нашу карту, и спрашивали что это вообще такое. Они даже не представляют, что такие сервисы есть. У них даже электронного дневника нет. Мы спросили, а как тогда осуществляется общение с родителями. Они сказали что нет, у них есть электронная почта и им этого достаточно. Такого сервиса, как электронный дневник, который внедряется в школы Екатеринбурга, у них тоже нет.

– А как обстоят дела с безопасностью детей в школах Германии?

– Никак. Там есть вахтер, но в большинстве случаев доступ в школу абсолютно свободный. Может зайти кто угодно. И камер, кстати, нет.

В Екатеринбурге есть школы, которые полностью отказались от бумажного документооборота. Оценки там ставят в электронные дневники. Фото: Екатеринбург.рф

– Вопрос о школьных поборах. Бюджет Екатеринбурга формируется из налогов. Образование это самая расходная часть. У вас в распоряжении самый большой кусок бюджетных денег – 50%. Зачем тогда собирать деньги с родителей дополнительно?

– Надо понимать, что из этих 50% 80% – это заработная плата наших сотрудников. У нас 163 школы 357 детских садов и 17 учреждений дополнительного образования. Содержать их сложно. И мы сталкиваемся с нехваткой финансирования. Сегодня мы можем ставку сторожа и вахтера ввести, но этого недостаточно, чтобы дети были под защитой. Частные охранные предприятия школам нужны. Но пока мы средств на них найти не можем и поэтому вынуждены обращаться к родителям за средствами. Но это добровольно.

– С цветами идти на 1 сентября или с чем идти?

– Не надо делать из этого фетиш. Букет должен быть скромным. Можно пойти вообще без цветов.