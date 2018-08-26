Эвакуировано 500 человек: в центре Екатеринбурга загорелся торговый центр

СЕГОДНЯ 08:00 2018-08-26T08:45:09+03:00

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В Екатеринбурге в воскресенье утром в самом центре города начался пожар. С крыши крупного торгово-развлекательного центра стал подниматься в небо дым. К месту ЧП прибыли пожарные машины и спасатели. Они эвакуировали на улицу всех посетителей.

- Горел ресторан, - сообщают очевидцы. - Его быстро потушили и начали запускать всех внутрь.

Пламя потушили за 14 минут. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Как уточнили в МЧС, пожарная сигнализация сработала в начале десятого часа утра.

- Персонал ТРЦ и прибывшие пожарные эвакуировали всех людей из опасной зоны, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Информации о пострадавших не поступало. По предварительной информации произошло загорание жировых отложений в вентиляционной шахте одного из кафе на третьем этаже, площадь составила 10 метров.

Пламя было потушено за 14 минут. В тушении участвовали 64 сотрудника МЧС.

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На месте ЧП работали 64 пожарных. Фото: Инцидент.Екатеринбург

Персонал ТРЦ и прибывшие пожарные эвакуировали всех людей из опасной зоны. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области