2018-08-26T08:45:09+03:00
Происшествия

Эвакуировано 500 человек: в центре Екатеринбурга загорелся торговый центр

Дым начал подниматься от крыши здания
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
К месту ЧП съехались пожарные машины. Фото: Инцидент.ЕкатеринбургК месту ЧП съехались пожарные машины. Фото: Инцидент.Екатеринбург
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге в воскресенье утром в самом центре города начался пожар. С крыши крупного торгово-развлекательного центра стал подниматься в небо дым. К месту ЧП прибыли пожарные машины и спасатели. Они эвакуировали на улицу всех посетителей.

- Горел ресторан, - сообщают очевидцы. - Его быстро потушили и начали запускать всех внутрь.

Пламя потушили за 14 минут. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пламя потушили за 14 минут. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Как уточнили в МЧС, пожарная сигнализация сработала в начале десятого часа утра.

- Персонал ТРЦ и прибывшие пожарные эвакуировали всех людей из опасной зоны, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Информации о пострадавших не поступало. По предварительной информации произошло загорание жировых отложений в вентиляционной шахте одного из кафе на третьем этаже, площадь составила 10 метров.

Пламя было потушено за 14 минут. В тушении участвовали 64 сотрудника МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ТЦ Екатеринбурга МЧС обнаружило 1700 нарушений пожарной безопасности. Массовые проверки прошли после пожара в кемеровской «Зимней вишне» (Подробнее)

На месте ЧП работали 64 пожарных. Фото: Инцидент.Екатеринбург

На месте ЧП работали 64 пожарных. Фото: Инцидент.Екатеринбург

Персонал ТРЦ и прибывшие пожарные эвакуировали всех людей из опасной зоны. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Персонал ТРЦ и прибывшие пожарные эвакуировали всех людей из опасной зоны. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

По предварительной версии, загорелись жировые отложения в вентиляции. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

По предварительной версии, загорелись жировые отложения в вентиляции. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дневник терпящих бедствие: «Я махала своими яркими розовыми шортами проходящим кораблям: спасите!!! Но они нас не видели...»
Супруги Надежда Ватрушкина и Михаил Алавердян из Новороссийска на пять дней застряли в надувной лодке в отрытом море. Ни связи с берегом, ни еды, даже одежды толком нет. «КП» реконструировала дневник Надежды, чтобы понять, как пара выжила в таких условиях
Новости 24
В Невьянске задержали водителя, который насмерть сбил велосипедиста
Площадь перед аэропортом Кольцово огородили забором
Ночь летучих мышей и День Демона отмечают в зоопарке Екатеринбурга
Вентиляция и канализация: мэрию Екатеринбурга подлатают за 82 миллиона
На следующей неделе в Екатеринбурге стартует досрочное голосование на выборах в Гордуму
Главную площадь Екатеринбурга отдали уральским аграриям
Проверка на прочность: в Екатеринбурге протестируют Плотинку и другие мосты
На дублере Сибирского тракта лось бросился под колеса машины
На форуме "Армия-2018" в Екатеринбурге покажут захват автоколонны, бой в городе и танковую засаду
В субботу и воскресенье военные окулисты будут бесплатно проверять зрение у жителей Екатеринбурга
На Урале начальство уволило медсестру, отказавшуюся переходить на должность уборщицы
Юные футболисты из Екатеринбурга представят Свердловскую область на всероссийских соревнованиях по футболу
В Ирбите два гаишника эвакуировали 30 человек из горящего дома XIX века
Клиенты ВТБ Страхование жизни оформили 2 тысячи полисов по продукту «Барьерный рост»
На Урале стартовал конкурс стихов и песен в честь Героя России, генерала Анатолия Романова
На Урале лже-колдунья получила реальный срок за «магический обряд»
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 самых удобных и выгодных сервисов онлайн-переводов для физических лиц
Последние летние выходные в Екатеринбурге будут дождливыми
Из Екатеринбурга уходит крупный туроператор
Два микрорайона Екатеринбурга благоустроят за 743 миллиона
В Березовске отменили митинг 30 августа, организаторы которого требовали наказать убийц инвалида
Есть пострадавшие: на въезде в Екатеринбург столкнулись пассажирский автобус и Daewoo Nexia