Эвакуировано 500 человек: в центре Екатеринбурга загорелся торговый центр
В Екатеринбурге в воскресенье утром в самом центре города начался пожар. С крыши крупного торгово-развлекательного центра стал подниматься в небо дым. К месту ЧП прибыли пожарные машины и спасатели. Они эвакуировали на улицу всех посетителей.
- Горел ресторан, - сообщают очевидцы. - Его быстро потушили и начали запускать всех внутрь.
Пламя потушили за 14 минут. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Как уточнили в МЧС, пожарная сигнализация сработала в начале десятого часа утра.
- Персонал ТРЦ и прибывшие пожарные эвакуировали всех людей из опасной зоны, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Информации о пострадавших не поступало. По предварительной информации произошло загорание жировых отложений в вентиляционной шахте одного из кафе на третьем этаже, площадь составила 10 метров.
Пламя было потушено за 14 минут. В тушении участвовали 64 сотрудника МЧС.
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На месте ЧП работали 64 пожарных. Фото: Инцидент.Екатеринбург
Персонал ТРЦ и прибывшие пожарные эвакуировали всех людей из опасной зоны. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
По предварительной версии, загорелись жировые отложения в вентиляции. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области