Угрозы и избиения: с чем столкнулись кандидаты в депутаты городской Думы Екатеринбурга накануне выборов

СЕГОДНЯ 13:28 2018-08-23T13:30:25+03:00

Чтобы остановить беспредел, их политтехнологи написали коллективное письмо в ФСБ, полицию, ЦИК, полпредство и прокуратуру

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«ОБЕЩАЛИ ПРОЛОМИТЬ ГОЛОВУ АРМАТУРОЙ»

Уральские политики бьют тревогу: накануне выборов в городскую Думу Екатеринбурга кандидаты и их агитаторы получают угрозы, которые, порой, доходят до реальных действий. Один из самых ярких случаев – избиение политтехнолога Дениса Граматчикова, который ведет избирательную кампанию самовыдвиженца Владимира Нагибина.

– 20 июля на меня напала группа молодых людей, когда я укладывал коробку с документами в багажник своего автомобиля, – рассказал Денис Граматчиков. – Коробку эту они похитили. Остальное не тронули. А 26 июля уже нашему кандидату Владимиру Нагибину кто-то положил кирпич на капот автомобиля. Это он такое мягкое предупреждение получил.

Фото: Илья Мохов

Все это было только началом, уверяет политтехнолог. Уже через два дня кто-то облил бензином ворота дома, в котором Нагибин находился со своей семьей. Рядом стояла канистра с горючим и фитилем в ней, к счастью, не подожженным. А 29 июля агитаторов политика средь бела дня атаковали пять человек.

– К ним подошли неизвестные, потребовали, чтобы они отдали свои агитационные материалы, – вспоминает политтехнолог. – Получив отказ, эти парни позвонили кому-то, получили недвусмысленные инструкции и сразу напали. У одного из наших агитаторов выбит зуб и разбита губа, ее пришлось зашивать.

В августе нападения повторились. 8 и 9 числа четверо парней с ножами уничтожили четыре агитационных куба – конструкции с натянутыми на них баннерами кандидата.

– Было страшно, – вспоминает Лидия Зубарева, агитатор. – Я к этим молодчикам подхожу, говорю: «Что вы делаете? Почему вы себя так ведете?». А они вынимают ножи, встают с разных сторон куба и начинают срезать баннеры. Потом скомкали их и убежали.

Фото: Илья Мохов

Неделю назад кто-то порезал колеса на машинах волонтеров штаба. В тот же день другой злоумышленник брызнул из перцового баллончика в помещение, где кандидат должен был встретиться с ветеранами.

– С 15 августа многим агитаторам поступают звонки с угрозами. Их оскорбляют, обещают подкараулить и избить, – отметил Денис Граматчиков. – Требование только одно – чтобы мы ушли с округа и не избирались по нему. 18 числа нашему кандидату и его жене позвонили и прямо каждому обещали проломить голову арматурой. Мы понимаем, что столкнулись с ситуацией, когда криминальные действия стали нормой. Мы ведем кампанию в рамках избирательного законодательства. К сожалению, против нас идет кампания в рамках уголовного.

«ПОБИЛИ МАШИНУ, БРЫЗНУЛИ ЗЕЛЕНКОЙ В ЛИЦО»

Похожее было и с членами штаба кандидата Елены Дерягиной, которая избирается по Ленинскому району.

– 16 августа я приехала домой в девять вечера и пошла в гости. Около одиннадцати мне позвонила соседка и сказала, что кто-то побил мою машину, – рассказала Ирина Маркина, политтехнолог кандидата Дерягиной Елены. – Все стекла перебиты. Зеркало заднего вида и правое разбито. Машина исцарапана. Я написала заявление в полицию. Идет дознание.

Спустя три дня неизвестный человек напал уже на саму Ирину. Это случилось, когда она ужинала с коллегами в кафе на улице Фурманова, неподалеку от избирательного штаба.

– Подбежал молодой человек со стаканчиком и плеснул мне зеленкой в лицо, – вспоминает Ирина. – На сегодняшний день поступают угрозы и мне, и моим коллегам.

Фото: Илья Мохов

А Александр Козенцев политтехнолог кандидата в депутаты Алексея Бородина, который избирается по Верх-Исетскому району, столкнулся с подобным еще раньше – во время праймериз, проходившего в начале июня.

– Во время предварительного голосования мы столкнулись с подкупом и угрозами, – вспоминает Александр Козенцев. – Люди спортивного телосложеня порезали колеса помощнице Алексея Бородина. Потом было затишье. Но буквально неделю назад также поступил звонок с угрозами. Сказали, что разобьют машину, разобьют голову. Требовали, чтобы я перестал заниматься выборами.

Фото: Илья Мохов

«ТАКОГО НЕТ БОЛЬШЕ НИГДЕ В РОССИИ»

Тому, что творится сейчас в Екатеринбурге, поражаются даже опытные московские политтехнологи. По их словам, столица Урала уникальна в этом плане, так как уже давно нигде в России никто не «кошмарит» кандидатов.

– Такого нигде нет, – отметил Константин Калачев, политтехнолог. – Последнее время власть делает все, чтобы поднять доверие к выборам. Была установка, чтобы они проходили без скандалов. Интересно, каким образом третья столица России дошла до такого?

Фото: Илья Мохов

Все пострадавшие политтехнологи решили искать справедливости в высших инстанциях. Они подписали коллективное обращение к Председателю Центральной избирательной комиссии РФ Элле Памфиловой, полномочному представителю президента в УрФО Николаю Цуканову, а также заместителю генпрокурора РФ в УрФО Юрию Пономареву, начальнику областного полицейского главка Михаилу Бородину и начальнику регионального управления ФСБ Александру Вяткину. В нем политтехнологи попросили защитить кандидатов и членов их избирательных штабов от криминальных нападений и угроз.

– Люди, которые устраивают нападения, боятся огласки и боятся неизбежности наказания. Эту ситуацию нужно сделать максимально публичной, – добавил Константин Калачев.