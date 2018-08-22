Новый глава Нижнего Тагила: С бывшим мэром Сергеем Носовым переписываюсь, но не советуюсь

СЕГОДНЯ 09:30 2018-08-22T09:59:09+03:00

Владиславу Пинаеву 49 лет. Он женат и воспитывает двух дочерей. Фото: пресс-служба Администрации Нижнего Тагила/ Илья Колесов

В эфире радио «Комсомольская правда» - Екатеринбург» [92,3 FM] временно исполняющий обязанности мэра «танкограда» Владислав Пинаев рассказал, когда начнется строительство моста через городской пруд и что сделать, чтобы молодежь не уезжала из Нижнего Тагил

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ОБОЙДЕМСЯ ОДНИМ МОСТОМ

- Владислав Юрьевич, на днях Нижний Тагил отметил 296-летие. Впереди 300-летие. Как готовитесь к празднику?

- Во-первых, надо привести в порядок качество воды в городе. Эта проблема волнует тагильчан еще с советских времен. За 16 миллиардов рублей будем возводить фильтровальные станции и системы водоочистки - сделаем городу такой подарок к юбилею. Во-вторых, мы должны наконец-то построить мост через городской пруд, о котором тагильчане мечтают уже 40 лет. На генеральных планах далекого советского прошлого указано три моста, которые пройдут через пруд. Не знаю, зачем три. Мы обойдемся одним.

- Мост планируется в южной части Нижнего Тагила, и он соединит Серовский тракт с Октябрьским проспектом?

- Да. Таким образом мы резко снимем экологическую нагрузку на центр города, потому что там уже не будет такого количества легкового и грузового транспорта. При проектировании этого моста нам пришлось отдельно уделить внимание перекладке коммунальных сетей в городе. Потому что под Октябрьским проспектом проходит «тыщевка».

Нижнетагильский мост обойдется в 3,8 миллиарда рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Тыщевка?

- Это водовод диаметром 1000 миллиметров, который залегает на глубине в один метр. Если мы проложим новую дорогу над ним, то первый же грузовик просто раздавит эту трубу. Поэтому одновременно со строительством моста нам надо будет перекладывать водовод.

- Когда начнется строительство моста?

- В августе заканчиваем проект. В октябре - ноябре у нас пройдет экспертиза. Надеюсь, что заключение нам дадут положительное, в том числе и по цене. В конце года будем готовы разместиться на стройплощадке. И до 2022 года мост будет возведен.

- Сколько это будет стоить и кто финансирует?

- Пока предварительная стоимость моста до того, как проведена ценовая экспертиза, - 3,8 миллиарда рублей. Деньги выделяет одна крупная компания, правительство области и Нижний Тагил.

Владислав Пинаев на Дне города Нижнего Тагила. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

БУДЕМ СНИМАТЬ «ЛАПШУ» СО СТОЛБОВ

- У вашего предшественника, Сергея Носова, была программа по освещению города и по безопасности. Вы ее продолжаете?

- Более 4,5 тысяч опор для освещения улиц уже установлено. Предстоит установить еще порядка 10 тысяч. Есть проблема - провода, «лапша», которая по столбам тянется вдоль всех дорог. Их надо снимать и прятать в кабель-каналы. Сейчас ведем работу с местными операторами. А программа «Безопасный город» (установка в городе камер видеонаблюдения. - Ред.) уже почти реализована. Сейчас устанавливаем программно-аппаратный комплекс «Единый центр оперативного реагирования», который будет располагаться на базе единой дежурно диспетчерской службы. «Безопасный город» замыкается на полицию и помогает раскрывать преступления.

- С точки зрения промышленного потенциала как сейчас обстоят дела у предприятий Нижнего Тагила?

- На «ЕВРАЗ НТМК» за последние два месяца было открыто два новых производства. Это линия по обработке колес и шаропрокатное производство. Потребность в них сумасшедшая. На День города приезжал поздравить тагильчан Александр Потапов, руководитель корпорации «Уралвагонзавод». Презентовал новый трамвай 71-412 - он полностью сделан из российских деталей. В лизинг, наверное, в следующем году возьмем 2 - 3 трамвая. Загрузка на «Уралвагонзаводе» полная, что по спецпродукции, что по вагонному производству. «Уралхимпласт» запускает достаточно серьезное производство по смолам. Так что дела обстоят нормально.

Владислав Пинаев: Мы строим новую школу, два детских сада, введем более 60 тысяч квадратных метров жилья, чтобы молодежь не уезжала из города. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

- Тем не менее молодежь уезжает из города.

- Да, это проблема № 1. Чтобы справиться с нею, мы планируем создать студенческий городок, как в Казани и Новосибирске. Также мы строим новую школу, два детских сада, введем более 60 тысяч квадратных метров жилья. Движение позитивное есть. На следующий год заявку подам еще на четыре детских сада с ясельными группами.

ТАГИЛ ИНТЕРЕСЕН ДЛЯ ТУРИСТОВ

- У Нижнего Тагила отобрали выставку вооружений. Возвращать ее или замещать чем-то будете?

- Сейчас наша задача - вернуть ее на площадку Нижнетагильского института испытания металлов в том виде, в котором она будет востребована. Проводить ее просто ради того, чтобы провести, никому не интересно - это лишние бюджетные траты.

- Пока вы временно исполняющий полномочия мэра Нижнего Тагила. Вас должны еще утвердить или избрать?

- Нижний Тагил отошел от процедуры прямых выборов мэра города. Теперь его будет выбирать городская Дума из числа кандидатов, заявившихся на конкурс. Я уже подал документы. Буду участвовать наравне со всеми.

- Все будут сравнивать вас с бывшим мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым.

- С Сергеем Константиновичем мы рука об руку проработали почти 4,5 года. Стили управления у нас действительно разные. Если сравнивают, значит, планку Сергей Носов поставил высоко. Будем делать так, чтобы Нижний Тагил стал еще лучше.

Владислав Пинаев: К 300-летию города мы планируем провести полную реконструкцию заводоуправления Демидовых. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

- А вы с Носовым поддерживаете отношения? Советуетесь, может быть?

- Не советуюсь, но связь мы поддерживаем. Переписываемся, рассказываем друг другу о том, что происходит. Но у Сергея Носова сейчас свой круг обязанностей. Да и у меня достаточно серьезный пласт, который необходимо самому двигать вперед.

- Есть ли планы превратить Нижний Тагил в туристический город?

- Мы действительно пытаемся сделать из Нижнего Тагила, который ассоциируется у всех только с плохой экологией и танками, развитый город, привлекательный для туристов. Например, сейчас мы развиваем горнолыжный курорт на горе Белой.

- Ради чего стоит приехать в Нижний Тагил?

- Ради того, чтобы просто познакомиться с городом, с его индустриальным наследием, с нашей уникальной архитектурой. К 300-летию планируем провести полную реконструкцию заводоуправления Демидовых. Это будет уникальный музейный комплекс. У нас нет феодальных замков тысячелетней истории, как в Риме, но есть наследие, на основе которого сегодня стоит вся Свердловская область. Вот это стоит посмотреть.

ДОСЬЕ «КП»

Владислав Юрьевич Пинаев родился 11 февраля 1969 года в Асбесте Свердловской области. В армии дослужился до звания командира гаубицы. После службы поступил в УГТУ-УПИ на специальность «Инженер-теплоэнергетик». Также выучился на «Инженера-экономиста». В начале карьеры трудился в Министерстве промышленности и науки Свердловской области. В июле 2012-ого Пинаев его возглавил. В марте 2014-ого стал первым заместителем Главы Администрации Нижнего Тагила. Владислав Пинаев мастер спорта СССР по плаванию. Женат, воспитывает двух дочерей.

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