2018-08-21T14:55:49+03:00
Происшествия

Беглому российскому олигарху Сергею Капчуку сменили меру пресечения на подписку о невыезде

Ранее ему грозило заключение под стражу
Данил СВЕЧКОВ
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Ранее Сергей Капчук был депутатом Законодательного собрания Свердловской области.Ранее Сергей Капчук был депутатом Законодательного собрания Свердловской области.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Беглый олигарх Сергей Капчук больше может не скрываться. Следователи изменили ему меру пресечения. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети.

- Мой федеральный розыск длинной в 15 лет отменен. Спасибо Борису Титову (российский бизнес-омбудсмен, - Ред.)! - написал Сергей Капчук.

Ранее при задержании его бы заключили под стражу. Однако 20 августа следователь изменил эту меру на подписку о невыезде и надлежащем поведении. В начале «нулевых» по обвинению в мошенничестве Сергея Капчука объявили в розыск. Однако задержать его не удалось, он воспользовался тем, что следователи забыли продлить ему подписку о невыезде и улетел в Объединенные Арабские Эмираты. В 2010 году Россия договорилась с ОАЭ о выдаче разыскиваемых преступников и Капчуку пришлось бежать в Оман, откуда он переехал жить в Великобританию. В марте беглый бизнесмен вдруг заявил, что уехал из Англии, так как там его стали преследовать неизвестные. Он подозревал, что британские спецслужбы готовили против него провокацию и решил вернуться в Россию.

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