Певица Елка: Я не колючая, просто в детстве такое прозвище прилепилось.

СЕГОДНЯ 11:20 2018-08-21T11:50:05+03:00

Исполнительница рассказала «КП-Екатеринбург», мешают ли ей кеды быть женственной, что её связывает с песнями «Мумий Тролля» и почему она не реагирует на хейтеров

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Если раньше на День города в Екатеринбург приезжала одна приглашенная звезда. То в эту субботу, 18 августа, горожанам буквально хотелось разорваться. В центре Екатеринбурга гости праздника подпевали «Мумий Троллю», в Академическом все спешили на концерт Светланы Лободы и «Зверей», а на площади у Театра драмы выступали Дмитрий Нагиев и певица Елка. Последняя, кстати, оказалась самой общительной и, не смотря на плотный график, нашла время для корреспондента «КП».

- Как к вам обращаться Елизавета или Елка?

- На самом деле, мне всё равно. Не важно, что вы говорите. Гораздо важнее, как вы это делаете (смеется).

- Читала о том, что вас называли Ёлка потому, что «колючая»…

- Нет, это неправда. Я не колючая, просто в детстве такое прозвище прилепилось.

Ёлка привыкла называть себя "пацанкой", но позволяет себе быть разнойФото: Алексей БУЛАТОВ

- У вас, что ни песня то хит. И все-таки после какой песни вы проснулись и почувствовали: вот она, популярность.

- «Прованс». Это невероятная песня. Всё, что она натворила с моей жизнью, просто сказке подобно. Но есть песни, которые я всегда буду считать песнями своей жизни. И это не всегда одни и те же песни.

- После того, как к вам пришла популярность, возникало ли чувство разочарования в людях?

- Нет. Может, такое и было, но, во-первых, я никак на это не реагировала, а во-вторых, меня окружают до такой степени невероятные люди, что я не собираюсь в них разочаровываться. А люди, которые даже мимо не проходят, не думаю, что нужно как-то реагировать на их мнение. Потому что это фон какой-то, правда. Он ничего для меня не значит. Они ничего обо мне не знают. Они меня не любят (смеётся).

Ёлка обожает шубы и собакФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Певица Земфира, например, недавно категорично высказалась о творчество уральской певицы Монеточки: красивая, но голос у нее «омерзительный». Вы, на чьей стороне?

- Пожалуйста, давайте я не буду принимать ничью сторону. Я люблю очень многие грани одной, и очень многие грани другой. Давайте не будем впрягаться в конфликты. Любовь всё равно победит.

«КЕДУЛЯМ» НЕ ИЗМЕНЮ

- Вы часто про себя говорили, что вы «пацанка». Сейчас можно так сказать? На мой взгляд, вы сильно изменились, стали очень женственной…

- Что-то изменилось, что-то осталось прежним. Мне очень импонируют люди многогранные, как внутренне, так и внешне. Я считаю, что смелая женщина - а я всё-таки уже не подросток, а женщина - ничего не обязана и никому не должна. Но гораздо интереснее, когда она может себе позволить быть разной. Я от этого очень сильно кайфую. Мне одинаково прекрасно быть на «кедулях», потому что всё-таки в повседневной жизни я никогда не изменю кедам, и тем интереснее иногда наряжаться в женщину. Да, я женственная. Что не мешает мне ходить в кедах, потому что настоящая женственность никак не связана с одежками.

На кедулях и в кроссовках Ёлка так же обворажительна, как и на каблукахФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Раньше вы часто красили волосы в разные цвета, а последнее время только жгучая брюнетка, в чем причина?

- В том, что я так хочу. Наверное, в этом.

- Вы когда-то работали баристой. Любите кофе? А готовить?

- Очень люблю кофе. И всё ещё неплохо его готовлю. Но если вы спросите: люблю ли я готовить супы, пироги, разносолы, то нет, не люблю. Я очень люблю есть.

- Вы поддерживаете фонд «Подарок судьбы» с его акцией «Всем по собаке». Сами бы не хотели взять собаку из приюта?

- Я не просто поддерживаю, я являюсь его попечителем. Это гораздо больше, чем просто «тру-ля-ля». То есть я являюсь частью фонда. И я не просто хочу взять собаку из приюта. Я хочу, чтобы в приюте было ограниченное количество собак. Чтоб за ними была очередь. Вот чего я хочу.

Женственность - не в одежках, и Ёлка тому примерФото: Алексей БУЛАТОВ

- Как часто бываете в родном Ужгороде. Что в первую очередь делаете, когда приезжаете в свой город детства?

- Не так часто, как хотелось бы. Но когда приезжаю первым делом обнимаю маму и захожу к папе.

КУМИРОВ У МЕНЯ НЕТ

- На Дне города в Екатеринбурге, помимо вас, выступал Илья Лагутенко. Он ведь ваш кумир?

- Честно говоря, тут я готова вступить в полемику. Ну, не кумир... Он был музыкальной любовью моего детства. С песнями Ильи у меня связано огромное количество историй. Есть одна особенная - один Новый год я встретила под его песню «Год кота», которую в среднем я прослушала со своими друзьями триста раз. А кумиров у меня не было - с этим хорошенечко поработал мой папа.

- Тем не менее, вы же вы знакомы? У вас песня совместная даже есть («С любимыми не расставайтесь» - Ред.)

- Знакомы и достаточно давно, но шапочно. «С любимыми не расставайтесь» мы спели вдвоем, но на расстоянии. На одной студии мы не работали. Но я испытываю абсолютнейший трепет от одной мысли, что у нас есть совместная песня. Да еще такая волшебная!

Ёлка делают всё, чтобы о фонде собак узнало как можно больше людей и привлекает друзей-звезд помогать ейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Вы довольно часто приезжаете в Екатеринбург. Есть что-то, что нравится в нашем городе?

- Реально очень крутой город. И большое спасибо, что мне удалось стать частью важного праздника вашего города. С Днём рождения, прекрасный Екатеринбург! Развивайся и расти. Любите свой город и людей, которые рядом. Спасибо, вам, огромное!