На перевале Дятлова нашли деталь от ракеты, которая могла убить туристов в 1959 году

СЕГОДНЯ 15:20 2018-08-20T15:22:15+03:00

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Версий о том, что же случилось 2 февраля 1959 года на перевале Дятлова ходит много. Кто-то обвинял во всем инопланетян, кто-то беглых заключенных. Грешили исследователи и на лавину, и на испытания некой ракеты, в зоне падения которой якобы и оказались девять туристов из Уральского политехнического института. И вот, внезапно, последняя версия нашла косвенное подтверждение. По крайней мере, так считают участники экспедиции, вернувшейся на днях с перевала Дятлова. Там они нашли металлический предмет, который может быть частью космического аппарата.

– Это алюминиевая конструкция площадью более одного квадратного метра, – рассказал Юрий Кунцевич, руководитель фонда памяти группы Дятлова. – Мы его нашли года четыре назад, но принесли только сейчас. Он тяжелый и мы не решились тащить его, пока не привели с собой крепких мужчин на перевал. Нам уже объяснили, что это стенка от топливного бака ракеты. Впрочем, мы еще проведем анализ металла, чтобы понять, что же именно это за фрагмент.

Этот фрагмент был найден еще четыре года назад, но лишь сейчас его вывезли с перевала Дятлова. Фото: Юрий Кунцевич

Сама найденная деталь сейчас находится в Екатеринбурге в фонде Дятлова. Они предполагают, что это может быть фрагмент от УР-100, советской двухступенчатой межконтинентальной балистической ракеты. Тем временем, мы решили поинтересоваться у экспертов, что это может быть за фрагмент.

– Судя по фотографии, по «вафельной» конструкции, это похоже на стенку какой-то емкости от ракеты. Такая конструкция специально делается для прочности. Потому, что если, допустим сделать тонкостенный цилиндр, то он при взлете не будет держать внешнее давление, начнет играть. А когда на поверхности такая «вафельная» конструкция, то она становится жесткой несущей, – объяснил Сергей Булдашев, главный конструктор «Научно-исследовательского института машиностроения».