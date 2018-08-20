В Екатеринбурге на 90-м году скончался всемирно известный художник Виталий Волович

СЕГОДНЯ 08:20 2018-08-20T08:51:14+03:00

Изменить размер текста: A A

10 лет назад в Екатеринбурге в сквере на углу проспекта Ленина и улицы Мичурина появился памятник "Горожане.Разговор". Три мужчины, отлитых в бронзе, о чем-то увлеченно беседовали и беседуют до сих пор. Вот только их прототипы, знаменитые уральские художники Герман Метелев, Миша Брусиловский и Виталий Волович, не побеседуют больше никогда ни друг с другом ни с другими горожанами. Герман Метелев скончался в 2006 году - за пару лет до того, как появился памятник. Миша Брусиловский в 2016-м. А Виталия Воловича не стало минувшей ночью. Он умер из-за сердечной недостаточности, не приходя в сознание.

Теперь уже не осталось никого из троицы, запечатленный в памятнике "Горожане. Разговор".

- В этом году у него были очень серьезные проблемы со здоровьем. Он лежал давно. Врачи вводили его в искусственную кому. Были моменты, когда он приходил в себя, - рассказал Евгений Ройзман, экс-мэр Екатеринбурга. - Я его знал всю жизнь. Волович это худоржник с европейским именем. Лучший русский иллюстратор. В свое время мы с Володей Шахриным на народные деньги издали его книгу «Корабль дураков» - с гравюрами и текстами из средневековых романов. И Волович мне сказал: «Женя, это самая бесполезная книга в мире. Потому что в ней пожилой человек пытается достучаться до потомков».

Виталий Волович был родом из Приморского края. На Урал он попал в четырехлетнем возрасте, когда его родители-писатели переехали в Свердловск. Здесь Виталий Волович получил художественное образование и сделал себе имя. Будучи графиком, он работал на книжные издательства и оформлял обложки книг. Наиболее известные его работы советского периода - иллюстрации для средневековых произведений, таких как "Роман о Тристане и Изольде" и "Слово о полку Игореве". В 1953 году он также иллюстрировал сказы Бажова, а в 1963 вышла "Малахитовая шкатулка" с его линогравюрами.

Виталий Волович стал известен на весь мир, когда стал иллюстрировать средневековые романы.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Виталия Воловича я узнал еще будучи студентом театрального училища 100 лет назад - в 1973 году, когда только приехал в Свердловск, - поделился Николай Коляда, драматург. - Уже тогда про него все говорили: "Наш великий прекрасный и удивительный гений". Правду сказать, я робел перед ним. Не мог разговаривать. Это глыба, величина. Огромный художник, невероятно талантливый. Месяца четыре назад он был у меня на спектакле. Волович смотрел все премьеры у меня в театре. Какой-то такой восторженный радостный, слова добрые говорил. Жалко, что ушел такой великий человек. Мы еще пока не оценили даже что произошло и что это за личность. Но повезло нам что мы жили в одно время с ним.

Всю жизнь Виталий Волович проработал в Екатеринбурге, но его труды известны на весь мир. Они выставлены в частных собраниях Америки, Германии, Израиля, Франции, Испании Австрии и конечно в музеях России. 3 августа Виталию Воловичу исполнилось 90 лет.