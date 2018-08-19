"Эта девочка - ужас ходячий!": на Урале школьница избила сверстницу из-за парня

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-19T12:56:22+03:00

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- Ну, иди ко мне, - ласково приговаривает 14-летняя Катя Малютина (данные измены. - Прим.ред).

Подходит к сверстнице - Миле Ивановой из соседней школы, хватает ее за волосы, валит на землю и начинает запинывать, как заправский гопник. Видео с избиением разлетелось по сей Свердловской области - запись, на которой видно, как девчонка хуже парня избивает сверстницу, шокировало многих.

Знакомые девочек рассказывают, что школьницы сцепились из-за парня. Якобы, бывший парень Кати пригласил на свидание Милу. Та не стерпела обиды, но вместо того, чтобы разобраться с экс-бойфрендом, "забила стрелку" своей конкурентке. Та пришла на встречу поговорить - этим и объясняется странный момент на видео (девочка спокойно стоит и не убегает). Но разговором обойтись не получилось, и Катя начала избивать девушку, которая понравилась ее бывшему.

Школьница получила серьезные травмы.

- У Милы сотрясение, ушибы, синяки на лице и психологическая травма, - рассказывает Наталья, знакомая девочки. - Она сейчас дома на лечении, от госпитализации отказалась.

Родители Милы уже написали заявление в полицию. Впрочем, есть информация, что на Малютину в полиции лежит уже 7 заявлений.

За дело о девчачьей драке взялись и следователи.

- Следователи установят причины и обстоятельства конфликта, опросят участников и выяснить степень тяжести вреда здоровью пострадавшей, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - Также будем разбираться в причинах и условиях, которые привели к данному происшествию.

По некоторым данным, школьница уже не раз нападала на других детей.

- У нас тоже с ней была ситуация, - рассказывает Елена, жительница Верхней Салды. - Девочка избила племянницу мужа. Мы писали на нее заявление, но нам нам сказали что ей ещё 14, и они сделать ничего не могут... Эта девочка - ужас ходячий!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/664924" frameborder="0"></iframe> В Верхней Салде школьница избила сверстницу.Видео: Инцидент Свердловская областьЕлена БЛАГИНИНА

- Это уже не первая драка этих девочек, - делится Наталья. - Они уже как-то "забивали стрелку", и Катя также била ее на глазах у толпы - правда, за другого парня. Сейчас ее уже ставят на учет в ПДН.

Проверка покажет, обращала ли на это внимание школа, а также, как девочку воспитывали дома.

- Сотрудники полиции установили, что девушка живет в неполной семье, имеет проблемы с посещаемосью школы и успеваемостью, - рассказал "КП-Екатеринбург" Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. - По одной из отрабатываемызх версий, конфликт мог произойти из-за того, что девушки не поделили внимание молодого человека. С целью профилактики ОВД намерены расмотреть врпрос о помещении юной драчуньи в центр временной изоляции несовершеннолетних на срок 30 суток.