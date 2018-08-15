В Екатеринбурге зарегистрировали первого мальчика, который будет открывать ЭКСПО-2025

СЕГОДНЯ 11:30 2018-08-15T12:10:42+03:00

Федя не только первый мальчик, зарегистрированный под номером 2025, но и первенец в семье Захарушкиных Фото: Алексей БУЛАТОВ

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«Ножки в одну линеечку, а вы, молодой человек, пошире. Посмотрите друг на друга. А теперь можете поцеловаться – это для прессы», - под трогательную музыку командует фотограф молодым родителям, усевшимся на диване с малышом на руках. Так необычно, особенно торжественно и публично выглядит регистрация первого мальчика, родившегося под номером 2025 в Ленинском районе Екатеринбурга. Мальчуган появился в семье Захарушкиных две недели назад, и родители сразу же решили назвать его Федя.

- В переводе с греческого «Федор» означает «дар божий», - с улыбкой заявляет пришедший поздравить семью Василий Козлов, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. – Замечу, что это первый мальчик уже из четырех детей, которым предстоит открыть выставку ЭКСПО-2025.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов ждёт прибавления в команду 2025-х детей ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ

До этого в Екатеринбурге под записью 2025 были зарегистрированы три девочки. Первой стала Кристина – её зарегистрировали 17 июля в ЗАГСе Верх–Исетского района. 20 июля в отделе ЗАГС Орджоникидзевского района зарегистрировали Полину. И следующей стала Милана, зарегистрированная 7 августа в Чкаловском районе под номером 2025.

- Надеемся, что скоро остальные районы тоже подтянутся, и у нас будет полный пакет, - шутит Василий Валерьевич. – Да и родители довольны. Рождение ребенка – это же главное событие в семье, а тут еще такой бонус. Думаю, уже с завтрашнего дня родители начнут готовиться к тому, как их сын будет открывать ЭКСПО-2025, перерезать ленточку. А мы им в этом будем помогать.

Виктория и Роман Захарушкины безумно счастливы, что у них появился ФедяФото: Алексей БУЛАТОВ

Эти малыши точно не останутся обделены вниманием. Организаторы международной выставки, которая, возможно, пройдет в Екатеринбурге через семь лет, будут и дальше сопровождать детей, родившихся под номером 2025. Уже сейчас Василий Козлов уверен, что будет подталкивать их к изучению иностранных языков – за этим будущее.

- Когда муж мне сказал, что нашего сына торжественно зарегистрируют под номером 2025, я восприняла это как знак, - радостно делится Виктория. - И рассказала об этом всем близким! И они восприняли это точно так же, как я. Это наш первый ребенок. И нас сразу так принимают. Думаю, это можно расценивать как знак того, что Федю ждет интересная жизнь!

Феде министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области подарил большой домикФото: Алексей БУЛАТОВ

Уже сейчас Феде подарили большой красочный домик, в котором он вскоре будет ползать, а родителям по традиции вручили цветы, конфеты и памятные фото. И, конечно, маленький Фёдор получил прекрасную возможность стать символом и талисаном ЭКСПО-2025. "Комсомолка" желает Феде, чтоб ему и дальше по жизни встречались такие счастливые знаки.

К слову, Екатеринбург имеет все шансы, чтобы стать городом-организатором ЭКСПО-2025. За право проведения международной выставки он поборется с Осакой (Япония) и Баку (Азербайджан).