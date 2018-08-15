2018-08-15T12:10:42+03:00
Общество

В Екатеринбурге зарегистрировали первого мальчика, который будет открывать ЭКСПО-2025

Двухнедельный Федя стал 2025-м ребенком в Ленинском районе – ему вместе с другими такими малышами предстоит перерезать ленточку на торжественном открытии выставки
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
Федя не только первый мальчик, зарегистрированный под номером 2025, но и первенец в семье ЗахарушкиныхФедя не только первый мальчик, зарегистрированный под номером 2025, но и первенец в семье ЗахарушкиныхФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

«Ножки в одну линеечку, а вы, молодой человек, пошире. Посмотрите друг на друга. А теперь можете поцеловаться – это для прессы», - под трогательную музыку командует фотограф молодым родителям, усевшимся на диване с малышом на руках. Так необычно, особенно торжественно и публично выглядит регистрация первого мальчика, родившегося под номером 2025 в Ленинском районе Екатеринбурга. Мальчуган появился в семье Захарушкиных две недели назад, и родители сразу же решили назвать его Федя.

- В переводе с греческого «Федор» означает «дар божий», - с улыбкой заявляет пришедший поздравить семью Василий Козлов, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. – Замечу, что это первый мальчик уже из четырех детей, которым предстоит открыть выставку ЭКСПО-2025.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов ждёт прибавления в команду 2025-х детей Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов ждёт прибавления в команду 2025-х детей ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ

До этого в Екатеринбурге под записью 2025 были зарегистрированы три девочки. Первой стала Кристина – её зарегистрировали 17 июля в ЗАГСе Верх–Исетского района. 20 июля в отделе ЗАГС Орджоникидзевского района зарегистрировали Полину. И следующей стала Милана, зарегистрированная 7 августа в Чкаловском районе под номером 2025.

- Надеемся, что скоро остальные районы тоже подтянутся, и у нас будет полный пакет, - шутит Василий Валерьевич. – Да и родители довольны. Рождение ребенка – это же главное событие в семье, а тут еще такой бонус. Думаю, уже с завтрашнего дня родители начнут готовиться к тому, как их сын будет открывать ЭКСПО-2025, перерезать ленточку. А мы им в этом будем помогать.

Виктория и Роман Захарушкины безумно счастливы, что у них появился Федя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Виктория и Роман Захарушкины безумно счастливы, что у них появился ФедяФото: Алексей БУЛАТОВ

Эти малыши точно не останутся обделены вниманием. Организаторы международной выставки, которая, возможно, пройдет в Екатеринбурге через семь лет, будут и дальше сопровождать детей, родившихся под номером 2025. Уже сейчас Василий Козлов уверен, что будет подталкивать их к изучению иностранных языков – за этим будущее.

- Когда муж мне сказал, что нашего сына торжественно зарегистрируют под номером 2025, я восприняла это как знак, - радостно делится Виктория. - И рассказала об этом всем близким! И они восприняли это точно так же, как я. Это наш первый ребенок. И нас сразу так принимают. Думаю, это можно расценивать как знак того, что Федю ждет интересная жизнь!

Феде министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области подарил большой домик Фото: Алексей БУЛАТОВ

Феде министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области подарил большой домикФото: Алексей БУЛАТОВ

Уже сейчас Феде подарили большой красочный домик, в котором он вскоре будет ползать, а родителям по традиции вручили цветы, конфеты и памятные фото. И, конечно, маленький Фёдор получил прекрасную возможность стать символом и талисаном ЭКСПО-2025. "Комсомолка" желает Феде, чтоб ему и дальше по жизни встречались такие счастливые знаки.

К слову, Екатеринбург имеет все шансы, чтобы стать городом-организатором ЭКСПО-2025. За право проведения международной выставки он поборется с Осакой (Япония) и Баку (Азербайджан).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сок или нектар: Роскачество рассказало, чем отличаются напитки в пакетах
Эксперты проверят несколько десятков различных пакетированных яблочных соков, чтобы узнать, все ли они натуральные. А пока рассказывают нам, в чем разница между пакетированными соками и нектарами
Новости 24
В Екатеринбурге в течение недели по ночам будут ремонтировать улицу Мостовая
В Свердловской области построят 5 новых котельных за 116 миллионов рублей
"Жива!" В Екатеринбурге нашли пропавшую журналистку
В Каменск-Уральском закрыли парк развлечений, где игровую комнату разместили на путях эвакуации
На Урале задержали пенсионера, хранившего в квартире арсенал гранат времен Второй мировой войны
ВТБ достиг договоренностей с фондом Bonum Capital о приобретении банка «Возрождение»
В Екатеринбурге на месяц закрыли службу доставки роллов и пиццы «Два берега»
Обучат каллиграфии и готовке настоящих суши: в Екатеринбурге пройдет фестиваль японской культуры
Дезориентирован и нуждается в помощи: на Урале пропал 83-летний грибник
"Так в два раза быстрее": в День 295-летия Екатеринбурга медики "скорой" пересядут на сигвеи
В Новой Ляле внук за сутки дважды обокрал своих бабушку и деда
Стартовал конкурс «Молодой лидер ВИЗ-Стали»
УрФУ вошел в рейтинг лучших университетов мира
В Екатеринбурге начал ходить новый автобус до "Солнечного"
В уральской колонии заключенным разрешили лакомиться газировкой собственного производства
Водитель экс-главы Нижнего Тагила стал его референтом на Колыме
Рабочий, сорвавшийся в Екатеринбурге с крыши школы, сломал позвоночник