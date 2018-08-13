2018-08-13T18:42:41+03:00
Происшествия

Полицейские Каменска-Уральского поймали убийцу, зарезавшего двух людей в магазине

Преступник оказался рецидивистом
Андрей ЛЕОНОВ
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Полиция поймала уральца, который зарезал двух людей в магазине Каменска-УральскогоПолиция поймала уральца, который зарезал двух людей в магазине Каменска-УральскогоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Урал в ночь с воскресенья на понедельник потрясло жуткое ЧП. В продуктовый магазин города Каменска-Уральского в 10 часу вечера, когда покупателей было совсем немного, ворвался мужчина с ножом.

- Он неадекватный, вызывайте полицию! – только и успела крикнуть продавщица, как разозленный чем-то мужчина бросился на двух покупателей. Обоих, он, к сожалению, зарезал.

Сам же убийца успел выскочить на улицу и убежать еще до приезда силовиков. Очевидцы уверяют, что он ломился и в соседний магазин, но тот уже был закрыт.

Преступник попал на запись камер наблюдения. Полиция тут же начала поиски нападавшего. Была опубликована и ориентировка.

- Нападавший около 170 сантиметров ростом, среднего телосложения, был одет в черные штаны и бело-красную куртку, - сообщала полиция.

И вот, меньше чем за сутки, оперативники уголовного розыска ОВД Каменска-Уральского нашли нападавшего.

- Им оказался 32-летний местный житель, который живет недалеко от эпицентра криминальных событий. Он взят под стражу, с ним проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, - пояснил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Его уже опознала женщина-продавец торговой точки, где произошло ЧП. Гражданин и ранее был не в ладах с законом, имеет судимости за незаконный оборот оружия, грабеж и хулиганство. В последний раз из мест лишения свободы освободился в 2007 году, срок отбывал за тяжкое преступление в ИК-62 города Ивдель. До этого фигурант громкого дела проходил курс лечения в психиатрической больнице. Точный мотив совершенных им зверских поступков сейчас выясняют полицейские совместно с нашими коллегами из регионального Следственного комитета, но главная версия носит бытовой характер. Сыщики обнаружили и изъяли орудие преступления - нож и другие вещдоки. По адресу, где проживает подозреваемый, идет обыск, - прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Следователи выяснили, что первое убийство нападавший совершил рядом с магазином.

- Мужчина напал на 44-летнего местного жителя. Потом он разделался с посетителем магазина, которому 40 лет, - отметили в СКР области. - Убийце грозит до пожизненного заключения за убийство двух человек. Возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 2-ая.

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