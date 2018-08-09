Почему в Екатеринбурге растут цены на квартиры в «хрущевках»

СЕГОДНЯ 17:50 2018-08-09T17:58:16+03:00

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Новенькие жилые комплексы в Екатеринбурге растут как грибы. Но и квартиры в домах, построенных в советские годы – «хрущевки» и «брежневки» не уступают в спросе современным высоткам. С начала года «вторичка» в уральской столице подорожала уже на 3 процента и продолжает расти.

Сегодня квадратный метр в привычных пяти и девятиэтажках в среднем стоит около 62-х тысяч рублей. Таким образом, цена за средний объект в них колеблется от 2,5 до 2,7 миллиона рублей. Рост, по мнению аналитиков, продолжится. Ведь для этого появились объективные причины.

«ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ» ЗА НЕБОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

Вы слышали про реновацию? У многих массовый снос ветхого жилья вызывает устойчивую ассоциацию с Москвой. А ведь в Екатеринбурге этот процесс тоже постепенно набирает обороты. Правда, коснулся он пока только домов, возведенных в 1920-30-е года, жить в которых просто опасно. А вот пятиэтажки и более высокие строения у нас пока трогать не собираются.

- Нашу девятиэтажку построили в конце 70-х. Типичная «брежневка». И знаете, у нас многие живут здесь десятилетиями – все друг друга знаем, вместе следим за порядком в подъезде и во дворе. Три года назад у нас поменяли лифты, проблем с коммуналкой нет, - рассказывает Маргарита Фролова, жительница одной из многоэтажек на улице Волгоградская.

Эксперты считают, что именно консерватизм, хорошее расположение и относительно невысокая цена – главные причины спроса на советское жилье. Часто, разъезжаясь, люди не хотят покидать родной район, где в шаговой доступности есть школы, торговые центры, общественный транспорт и другие «точки притяжения». Зачем ехать в новостройку на окраину, если можно остаться на том же условном Уралмаше?

- Безусловно, на «хрущевки» и «брежневки» спрос есть, особенно, если это прицентральные или центральные районы. При этом цена на них достаточно низкая. Многие начинают жизнь при покупке недвижимости именно с «хрущевок» или студий, - рассказывает руководитель «Бюро недвижимости Зыряновой» Ирина Зырянова.

В старых домах покупатели находят плюсыФото: Олег ЗОЛОТО

ИПОТЕКА СТИМУЛИРУЕТ СПРОС

Вопрос цены для всех покупателей - один из главных при выборе жилья. И здесь незначительное подорожание после затяжного падения спроса и цены не отпугивает покупателей. К тому же на увеличение спроса повлияло снижение ставок по ипотеке.

- Был период, когда цены на эту категорию снижались гораздо быстрее, чем снижался весь рынок, в том числе и современное жилье. Упав в цене, они стали конкурентными с другими предложениями, - говорит руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков, уточняя, что растет весь рынок и старое жилье не выпадает из общего тренда.

По словам эксперта, снижение ипотечных ставок стало главным стимулом для роста покупательского спроса. Ведь чаще всего в банки обращаются те, кто не располагает большими суммами и стремится купить недорогое жилье. «Брежневки» и «хрущевки» - наиболее подходящий вариант.

- Снижение ставок по ипотеке стали главным фактором роста продаж в прошлом и этом году. Он работает на низкобюджетный спрос, расширяя круг заемщиков, - отмечает Михаил Хорьков.

Хорошее расположение и низкая цена - главные достоинства вторичного жильяФото: Олег ЗОЛОТО

ПРОГНОЗ ПО ВТОРИЧКЕ

Аналитики считают, что постепенный рост на вторичные квадратные метры в ближайший год продолжится. При этом у этого роста есть предел. Во-первых, «хрущевки» и «брежневки» постепенно устаревают морально и изнашиваются физически. Во-вторых, в городе развенчан миф о большой квартплате в новостройках.

Квитанции за коммуналку в новых жилых комплексах вполне сравнимы с ценниками в старых домах. Причина этому – энергосберегающие технологии. В новой квартире жильцы платят за консьержа, но экономят на тепле и электроэнергии.

- Не стоит забывать, что мы говорим об усредненных данных. Старое жилье бывает разным, поэтому цена и спрос на квартиру, например, на Химмаше или Елизавете, и на ВИЗе будет разным.