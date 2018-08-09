2018-08-09T09:37:06+03:00
Спорт

ФК "Урал" купит российского нападающего Павла Погребняка

Футболист приедет в Екатеринбург 20 августа
Елена БЛАГИНИНААндрей ЛЕОНОВ
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Погребняк может перейти в ФК "Урал"Погребняк может перейти в ФК "Урал"Фото: Илья СМИРНОВ
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Футбольный клуб "Урал" собирается купить известного российского нападающего Павла Погребняка. Чемпион России 2007 года может перейти из питерского "Тосно" в уральский футбольный клуб.

- Переговоры действительно ведутся, - подтвердил "КП-Екатеринбург" Никита Медведевских, пресс-секретарь ФК "Урал". - Сейчас Павел Погребняк находится на лечении, но 20 августа он приедет в Екатеринбург для проведения финальных переговоров.

Сумма контракта, по которому футболист должен перейти в "Урал", пока неизвестна. Окончательное решение о переводе в уральский клуб 34-летний нападающий примет после переговоров.

СПРАВКА "КП"

Павел Викторович Погребняк - российский футболист, нападающий. Его дебют состоялся в матче против сборной Латвии - тогда Погребняк вышел на поле на 81-ой минуте и на 90-й забил гол. В 2007 году стал Чемпионом России в составе питерского "Зенита". Обладатель кубка УЕФА 2007/2008. Играл за немецкий Штутгарт, английские "Фулхэм" и "Рединг", а затем за московский "Дианмо" и питерский "Тосно".

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