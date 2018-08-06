Полиция Екатеринбурга ищет альфонса, обчистившего квартиру своей пассии на 100 тысяч рублей

6 Авг. 15:34 2018-08-06T16:00:39+03:00

В Екатеринбурге ищут альфонса, который обокрал даму на 100 тысяч рублей. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Уралец охмурил местную жительницу, и она сама отдала ему ключи от своей квартиры

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Каждый на Урале зарабатывает на жизнь, как может и умеет. 35-летний Павел Маслов решил, что можно получать деньги за свою красоту. Правда, модельным бизнесом для парня с Эльмаша, заниматься не с руки, поэтому он решил стать альфонсом. Для этого Маслов зарегистрировался на одном из сайтов знакомств и тут же нашел себе первую пассию.

Обладая, по-видимому, даром убеждения, Маслов быстро закрутил роман с одинокой дамой со своей жилплощадью на Эльмаше. Любовь была настолько страстной, что уже через пару недель дамочка начала доверять ключи от своей квартиры новому парню.

- Павел представился фамилией Кузьминов и быстро стал «своим» для женщины. Ей 39 и от ухаживаний она растаяла практически сразу же, - рассказывают «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД по городу.

Но бесконечный роман вынужден был прекратиться, потому что даме нужно было выходить на работу из отпуска. Оставив в очередной раз хозяйство на своего мужчину, женщина и подумать не могла, что вернется почти в пустые стены.

- Потерпевшая заявила, что пропали несколько цепочек, браслеты, кулоны, кольца, серьги и монеты, - поясняют полицейские. – Ущерб составил 100 тысяч рублей. Причем, преступника задержали довольно быстро и оставили его под подписку о невыезде, ведь он признался в совершенном преступлении.

На допросах Маслов рассказал, что все сдал в ломбард, а деньги потратил на себя любимого.

А когда нужно было явится в отделение, преступник не пришел. И его объявили в розыск.

- В марте он был объявлен в розыск и его местонахождение до сих пор не установлено, - говорят в полиции.

Полиция обращается к гражданам, которым что-либо известно о местонахождении Павла Маслова, сообщить по телефонам 8(950)192-92-61 (Следственный отдел), (343)356-42-14, 294-14-94 (Дежурная часть).