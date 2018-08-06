2018-08-06T12:09:29+03:00
Происшествия

Под Первоуральском рейсовый автобус снес легковушку

Водитель погибла на месте – ее супруг в тяжелом состоянии
Андрей ЛЕОНОВ
Поделиться:
Под Первоуральском автобус снес легковушку. В ней погибла женщина. Фото: "Инцидент Первоуральск"Под Первоуральском автобус снес легковушку. В ней погибла женщина. Фото: "Инцидент Первоуральск"
Изменить размер текста:

Очередные выходные для супружеской пары из Краснотурьинска закончились ужасной трагедией. Муж и жена из уральского городка отправилась на отдых к знакомым в Первоуральск. И попали в жуткое ДТП.

В их машину на скорости въехал рейсовый автобус, который вез людей домой. В салоне было 15 человек.

- Услышали визг тормозов, наш автобус резко дернулся влево, на встречную полосу. Но удар все равно случился, - рассказали пассажиры автобуса.

В машине была супружеская пара. Мужчина выжил, девушка, к сожалению, нет. Фото: "Инцидент Первоуральск"

В машине была супружеская пара. Мужчина выжил, девушка, к сожалению, нет. Фото: "Инцидент Первоуральск"

В ГИБДД уточнили, авария случилась из-за неудачного маневра водителя легковушки.

- По предварительным данным, женщина, трогаясь с обочины, не убедилась, что сзади никого нет. Водитель автобуса пытался уйти от столкновения, но ничего не вышло. Рейсовый транспорт смял легковушку, - пояснили «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Супруги поехали отдохнуть в гости к друзьям Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Супруги поехали отдохнуть в гости к друзьямФото: Личная страница героя публикации в соцсети

За рулем «Лады Гранты» была Анна Сенина. На пассажирском – ее муж Сергей. От удара Анна погибла на месте, Сергея в тяжелом состоянии экстренно доставили в больницу Первоуральска. А затем перевезли в Краснотурьинск.

Вот что осталось от машины после аварии. Фото: Паблик Инцидент/Екатеринбург

Вот что осталось от машины после аварии.Фото: Паблик Инцидент/Екатеринбург

Друзья погибшей рассказали, что Анна работала оператором в рентген кабинете больницы Краснотурьинска. Вместе с супругом она отправилась в очередной отпуск. У них с Сергеем остались двое детей – мальчики четырех и пяти лет. В тот момент их в автомобиле не было.

У пары остались два сына 4 и 5 лет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У пары остались два сына 4 и 5 летФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Некоторых бил, чтобы проснулись»: детский тренер рассказал, как вытаскивал людей из горящего автобуса
«Комсомолка» нашла героя, который спас пассажиров автобуса «Семипалатинск – Новосибирск». Сейчас он без денег и паспорта, а перевозчик даже не сказал ему «спасибо»
Новости 24
До конца года в Екатеринбурге снесут 43 незаконных киоска
"Что-то не по себе": екатеринбуржцев напугала пролетевшая над городом вереница военных вертолетов
Совладелец небоскреба «Высоцкий» построит в Екатеринбурге жилой комплекс
Пенсионеру из Талицы три месяца не платили пенсию из-за ошибки в трудовой книжке
Все выше и выше: на Урале снова подскочили цены на бензин
На очередную «Знаменку» съехались пять тысяч участников со всей России
Предпринимателю из Нижнего Тагила грозит 8 лет тюрьмы за взятку сотруднику ОБЭП
Екатеринбург примет четвертьфинал второго сезона Всемирной боксерской суперсерии
В Краснотурьинске муж на пару с другом убил жену после ее отказа приготовить еду
В Екатеринбурге ищут пенсионерку, уехавшую за грибами с аппаратом Илизарова на руке
Стал известен автор «иска с того света» от имени убитого бизнесмена Павла Неверова
Ураган, прошедший в выходные на Среднем Урале, оставил без света 14 городов
В каждом есть пострадавшие: на Среднем Урале за выходные произошло 10 аварий
В Югорском государственном университете открылась новая магистерская программа «Журналистика»
Рекорд России: 3350 уральцев в день Камышлова выстроились в гигантскую землянику
ВТБ установил документарный лимит 1,3 миллиарда рублей саратовской компании «Автотрасса»
В Краснотурьинске закрыли лагерь, где детей не кормили и водили в туалет для сотрудников
В Шарташском лесопарке Екатеринбурга установят стенды с розетками и скамейки без спинок
В Екатеринбурге в арендуемом коттедже сгорел молодой человек
Бывшая сотрудница полиции Екатеринбурга попала в финал конкурса красоты для девушек с пышными формами
В Нижнем Тагиле легковушка врезалась в дом
Уральский автобус с туристами попал в смертельное ДТП под Уфой
Тольяттинец Юрий Чечун в очередной раз выиграл марафон «Европа-Азия» в Екатеринбурге
Английские эксперты высоко оценили шансы Екатеринбурга на ЭКСПО-2025
Начало недели в Екатеринбурге будет дождливым и ветреным
Массовая авария на челябинской трассе попала на видео
Переломал руки и ноги: на Уралмаше сбили мальчика, который шел на зеленый свет
В районе Сортировки вечером перекрывали движение трамваев: на путях умер человек
Под Екатеринбургом в полдень произошло массовое ДТП