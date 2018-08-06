Под Первоуральском рейсовый автобус снес легковушку
Очередные выходные для супружеской пары из Краснотурьинска закончились ужасной трагедией. Муж и жена из уральского городка отправилась на отдых к знакомым в Первоуральск. И попали в жуткое ДТП.
В их машину на скорости въехал рейсовый автобус, который вез людей домой. В салоне было 15 человек.
- Услышали визг тормозов, наш автобус резко дернулся влево, на встречную полосу. Но удар все равно случился, - рассказали пассажиры автобуса.
В машине была супружеская пара. Мужчина выжил, девушка, к сожалению, нет. Фото: "Инцидент Первоуральск"
В ГИБДД уточнили, авария случилась из-за неудачного маневра водителя легковушки.
- По предварительным данным, женщина, трогаясь с обочины, не убедилась, что сзади никого нет. Водитель автобуса пытался уйти от столкновения, но ничего не вышло. Рейсовый транспорт смял легковушку, - пояснили «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
Супруги поехали отдохнуть в гости к друзьямФото: Личная страница героя публикации в соцсети
За рулем «Лады Гранты» была Анна Сенина. На пассажирском – ее муж Сергей. От удара Анна погибла на месте, Сергея в тяжелом состоянии экстренно доставили в больницу Первоуральска. А затем перевезли в Краснотурьинск.
Вот что осталось от машины после аварии.Фото: Паблик Инцидент/Екатеринбург
Друзья погибшей рассказали, что Анна работала оператором в рентген кабинете больницы Краснотурьинска. Вместе с супругом она отправилась в очередной отпуск. У них с Сергеем остались двое детей – мальчики четырех и пяти лет. В тот момент их в автомобиле не было.
У пары остались два сына 4 и 5 летФото: Личная страница героя публикации в соцсети