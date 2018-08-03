В Екатеринбурге должник по алиментам спрятался от приставов под кроватью

СЕГОДНЯ 11:17 2018-08-03T11:21:38+03:00

Должник пытался спрятаться от приставов под кроватью, но вышло очень плохо. Фото: УФСПП по Свердловской области

Но найти горе-неплательщика было несложно, из укрытия у него торчали ноги

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Игра в прятки – точно самая любимая для всех, кто вырос в 90-е и не только. А вот 31-летний уралец, который задолжал бывшей жене полмиллиона по алиментам, вынужден эту игру любить до сих пор. Играет он в нее каждый раз, когда к нему приходят судебные приставы. Правда, получается у мужчины плохо, даже по меркам домашних питомцев, которые прячут за шторку только голову, думая, что их никто никогда не найдет.

- Мужчина уже отработал 100 часов за то, что не платил алименты своему сыну. Причем, сделал это добросовестно, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе судебных приставов Свердловской области. – А потом, после обязательных работ, он снова пропал. Мы искали его очень долго – несколько лет. И тут нам сообщили, что он пришел в свою квартиру, где прописан.

Позже неплательщика уговорили вылезти из его крепости. Фото: УФССП по Свердловской области

На место тут же рванул отряд приставов. Но дверь им, конечно, по традиции, никто не открыл. Пришлось стучать целых четыре часа, пока домой с работы (в отличии от сына у мамы есть основная работа) не вернулась мать неплательщика. Она и открыла дверь своим ключом.

- Ворвавшись внутрь, мы увидели, что их под кровати торчат ноги. Наклонились посмотреть, а там мирно лежал наш должник, - смеются приставы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/662920" frameborder="0"></iframe> Судебные приставы нашли должника по алиментам под кроватью.видео: ФССП! другой источник

И тут состоялся такой диалог, по которому точно можно снимать юмористическую сценку.

- Выходи! – грозно приказали приставы.

- А вы сначала отойдите, что вы как дети, ей богу! – огрызнулся должник.

- Ты что там вообще делаешь?

- Как что? В прятки играю…

- Поедем сейчас в отдел.

- А вы меня обратно привезете?

Спустя полчаса уговоров, алиментщик все-таки сдался и выбрался из своей неприступной крепости. В отделе на него завели дела за неуплату алиментов и препятствование работе приставов. В следующий раз за такие спектакли ему грозит уголовная статья.