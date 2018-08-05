Тюменский блогер прокатился по Екатеринбургу на ванне
Чего только не увидишь на просторах родного города Екатеринбурга. Сегодня, например, можно было наблюдать за тысячами марафонцев, изнуряющих себя ради того, чтобы доказать свою выносливость. А тем временем на улицах центра города (не совсем оживленных, вроде Первомайской, или Бажова) колесила…ванна! Причем, буксировал ее старый-добрый мотоблок, каким вспахивают огороды в деревнях.
А в ванне все это время «мылся» тюменский блогер, уже известный жителям своего города.
- Мне нравится Екатеринбург. Там в Тюмени мы уже устраивали нечто подобное, только катали меня на машине. Здесь мы решили использовать мотоблок, - рассказывает блогер Эдуард Филиппов. – Но мы никому не мешали, прижались к краю, ездили только по тем улицам, где нет автобусов.
С полицией на этот раз шутник не столкнулся. Фото: Эдуард Филиппов
В прошлый раз, у себя дома, Филиппова, а точнее водителя, который возил блогера по улицам, оштрафовали на тысячу рублей за неправильную перевозку грузов. В этот раз обошлось без происшествий.
- Слава богу, с полицией не столкнулись. Поэтому было весело! – отметил Филиппов.