Тюменский блогер прокатился по Екатеринбургу на ванне

5 Авг. 20:26 2018-08-05T20:30:57+03:00

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Чего только не увидишь на просторах родного города Екатеринбурга. Сегодня, например, можно было наблюдать за тысячами марафонцев, изнуряющих себя ради того, чтобы доказать свою выносливость. А тем временем на улицах центра города (не совсем оживленных, вроде Первомайской, или Бажова) колесила…ванна! Причем, буксировал ее старый-добрый мотоблок, каким вспахивают огороды в деревнях.

А в ванне все это время «мылся» тюменский блогер, уже известный жителям своего города.

- Мне нравится Екатеринбург. Там в Тюмени мы уже устраивали нечто подобное, только катали меня на машине. Здесь мы решили использовать мотоблок, - рассказывает блогер Эдуард Филиппов. – Но мы никому не мешали, прижались к краю, ездили только по тем улицам, где нет автобусов.

С полицией на этот раз шутник не столкнулся. Фото: Эдуард Филиппов

В прошлый раз, у себя дома, Филиппова, а точнее водителя, который возил блогера по улицам, оштрафовали на тысячу рублей за неправильную перевозку грузов. В этот раз обошлось без происшествий.

- Слава богу, с полицией не столкнулись. Поэтому было весело! – отметил Филиппов.