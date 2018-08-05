Самолет, летевший в Екатеринбург из Москвы, экстренно сел в Домодедово

5 Авг. 10:44 2018-08-05T10:45:57+03:00

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Больше сотни пассажиров должны были прилететь в Екатеринбург из Москвы еще вчера вечером. Но вместо полета с комфортом, он получили дозу адреналина. Через 20 минут после взлета пилот объявил, что вынужден вернуться в воздушную гавань.

- Причем, толком причин не объясняли, но по разговорам стюардесс мы поняли, что все из-за отказавшего во время полета двигателя. – рассказал один пассажиров, бывших в тот момент на борту. – Приземлились спокойно, хоть самолет все время трясло. Нас вывели обратно в аэропорт.

Случилось все это около половины первого ночи. Через несколько часов пассажирам предоставили другой рейс и он благополучно вылетел в Екатеринбург. Утром люди уже были в Кольцово.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» объяснили, в чем была причина экстренной посадки.

- Поломки в двигателе никакой не случалось. Во время набора высоты, на приборной панели пилотов загорелась индикация уровня масла , поэтому командир корабля принял решение возвращаться, - отметили в пресс-службе «Уральских авиалиний». – Борт был предоставлен резервный. А сейчас техники ищут причину утечки масла.