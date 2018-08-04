"Главное, чтоб играл хорошо": тренеры "Краснодара" не будут наказывать Смолова за ДТП

4 Авг. 21:35 2018-08-04T23:07:22+03:00

После аварии Федор Смолов сыграл в матче с "Уралом", но так и не забил

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В эту субботу во втором туре Российской премьер-лиги на поле "Екатеринбург Арены" сразились футбольные команды - "Урал" и "Краснодар". У обеих за плечами по поражению в первых играх. Футболисты "Урала" уступили игрокам дагестанского клуба "Анжи", а "Краснодар" потерпел поражение от казанского "Рубина".

Так что предугадать исход этой сватки было непросто. Однако у краснодарской команды преимущества были налицо - в её составе играет аж три футболиста, участвовавшие в ЧМ-2018. Два из российской сборной - нападающий и капитан команды Федор Смолов и полузащитник Юрий Газинский, а также один игрок из шведской сборной, Виктор Классон.

На матч "Урала" с "Краснодаром" пришло 22 тысячи болельщиков. Это на пять тысяч больше, чем на встрече уральской команды с "Анжи". Еще бы, многие пришли посмотреть на игру легендарного Смолова, чье имя гремит в новостях и после мундиаля.

Но сам Фёдор не забил ни одного мяча за всю премьер-лигуФото: Алексей БУЛАТОВ

В итоге, все надежды, возложенные на Смолова, не оправдались, как на мундиале, так и в двух первых встречах РПЛ. Кажется, Федора преследует неудача за неудачей. То на чемпионате заработал желтую карточку в матче с "Египтом", то в решающей игре с Хорватией в четверть финале не забил пенальти и потом просидел несколько часов в расстройстве на опустевшем поле после проигрыша. Теперь вот не может забить ни одного гола в матчах российской премьер-лиги.

И к тому же недавно, 1 августа, Федор угодил в аварию на своей дорогой BMW за 9 миллионов рублей - снес ограждение. Начали даже поговаривать, что ФК "Краснодар" хочет от него отказаться - продать московскому "Локомотиву". Но, как выяснилось, Федю в команде очень ценят и верят в него.

Федя и впрямь выкладывался в игре с уральцамиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Ребята проявили характер при абсолютно равной игре, - прокомментировал матч Олег Петрович Фоменко, тренер команды "Краснодар", и добавил про интересующего всех Смолова. - А Федя еще наберет форму и будет еще выдавать. И после аварии никаких санкций по отношению к Феде мы применять не будем. Аварий бывает много на дорогах. Попадет в неё любой другой, никто не обратит внимание, а тут человек публичный. Многие за рулём ездят, и каждый может попасть в ДТП. Нужно отметить, что на игру Феди и его подготовку ко встрече с ФК "Урал" это никак не повлияло. Он ходил на все тренировки, работал в полном объеме. И в матче с уральской командой бегал, старался.

Болельщики "Урала" даже разделись - лишь бы любимая команда победилаФото: Алексей БУЛАТОВ

Бегал, старался, но не забил. Сначала у команды "Урал" и вовсе были все шансы на победу. На шестой минуте ворота краснодарцев пробил полузащитник Эрик Бикфалви. Весь тайм шмели вели и большую часть игры владели мячом. Игрокам "Краснодара" откровенно не хватало нужного запала, который им всё же удалось обрести во втором тайме. Тогда уж они отыгрались. На 48-й минуте в ворота "Урала" ударил Виктор Классон и забил. А на 88-й минуте мяч в ворота шмелям отправил недавно вышедший на поле Павел Мамаев, и успешно. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей матча.

К слову, Фёдор Смолов еще три года назад не считался гостем в Екатаринбурге - с 2014 по 2015 годы Федя играл за команду "Урала". А уже потом перешел в ФК "Краснодар". В эту субботу он бился на поле с бывшими товарищами по команде. Сразу после матча Федор встретился с президентом ФК "Урал" Григорием Ивановым. Старые знакомые, наконец, пообщались после долгих лет разлуки.

Фёдор как капитан команды приветствовал прошлых таварищей по команде из "Урала"Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Фёдор играл у нас в команде, и мы до сих пор с ним в хороших отношениях, - поведал "Комсомольской правде-Екатеринбург" Григорий Викторович. - Так что нам было, о чем поговорить. Всё же давно не виделись. Нормально у него всё. И поддерживать его нечего - он взрослый мужчина. Сильный, молодой, здоровый парень. Так что просто поговорили с ним за жизнь. Такие дела.

Справка от "КП":

28-летний футболист Фёдор Смолов успел поиграть уже в пяти клубах. Пока он задержался в ФК "Краснодар". Но еще три года назад играл в команде "Урал". Екатеринбургский клуб арендовал Фёдора 1 сентября 2014 года. В "Урал" он перешел из "Анжи", согласившись на понижение зарплаты более чем в 2,5 раза. Дважды Смолов признавался болельщиками «Урала» лучшим игроком команды — в сентябре 2014 и апреле 2015.