Дело трех сестер: В день убийства отец собирался подарить старшей дочери машину за два миллиона рублей

2 Авг. 18:18 2018-08-03T10:47:13+03:00

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Убийство тремя сестрами отца-тирана уже неделю обсуждает вся страна. С каждым днем появляется все больше подробностей - все больше вопросов.

1. ЧТО ЗА КОНФЛИКТЫ БЫЛИ В СЕМЬЕ?

В том, что 57-летний Михаил Хачатурян был очень строгим и даже суровым, сходятся и его друзья, и недоброжелатели.

Он воспитывал дочерей строго: гулять не пускал, требовал порядка и подчинения. Отношение к девочкам было «принеси-подай», это подтверждают соседи и знакомые семьи.

Но подруги сестер и они сами рассказывают вещи более ужасные. Отец избивал девочек регулярно. Угрожал убить, наставляя оружие. А еще всех троих заставлял ублажать его сексуально. Это косвенно подтверждают аудиозаписи, сохранившиеся у девочек в переписке с отцом. Матерясь, Хачатурян обзывает дочерей шлюхами и грозит изнасилованием. Упоминает о видеозаписи, где одна из девушек его обслуживает. В нижней квартире Хачатурянов (Михаил владел двушками на 2-м и 3-м этажах, соединенными внутри лестницей) при обыске обнаружили плетки и другую атрибутику для садистских сексуальных развлечений.

Хачатурян был большим любителем оружия и приучал к нему дочерей. Обратите внимание: в руках у Ангелины миниатюрный пистолет. Но с такой пушкой, как у Михаила, сразу понятно, кто в семье главный. Фото: ok.ru

2. ГДЕ БЫЛА МАМА И ПОЧЕМУ НЕ ПОМОГЛА?

Аурелия (по другим данным, Элен) Хачатурян ушла из семьи 2,5 года назад. По одной из версий, женщину выгнал сам Михаил.

- Ходили разговоры, что Миша застал ее на какой-то тусовке: в короткой юбке в окружении мужчин. Конечно, взбесился, - рассказывают близкие семьи. - Она же молдаванка - громкая, эмоциональная. А он чистокровный армянин строгого бакинского воспитания. Познакомились в Москве, куда Михаил переехал с семьей подальше от армянских погромов в Баку еще 1988 году. В середине 90-х сыграли свадьбу, спустя год родился сын Сережа. Потом дочки.

В 2016-м женщина якобы не выдержала побоев. Вернулась в Молдавию, через год снова приехала в Москву, стала ютиться на съемных квартирах.

- Отец категорически запрещал нам с ней видеться, - призналась одна из сестер во время визита в ИВС ответственного секретаря столичной ОНК Ивана Мельникова. - Но мы все равно украдкой звонили. Правда, о насилии ничего не рассказывали. Мама думала, у нас все хорошо.

Кстати, женщина ушла вместе с сыном - его отец недолюбливал, считал, что пацан должен расти независимым. Позиция матери до сих пор непонятна, комментариев прессе ни она, ни сын не дают. Правда, мама все-таки приезжала к дочкам и в день убийства, и на следственный эксперимент, и на суд в пятницу, где решался вопрос об аресте девушек.

В суде, где решался вопрос об аресте девушек, их мама Аурелия держалась обособленно и общалась лишь с адвокатом.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

3. ПОЧЕМУ ДЕВУШКИ НЕ УШЛИ, ЕСЛИ ОТЕЦ БЫЛ ЖЕСТОК?

Все-таки девочки не на цепи сидели: на фото в соцсетях они гуляют, тусуются с подругами. Да и папаша частенько отсутствовал дома, ездил по святым местам, неделями жил в Израиле. Почему же не ушли? Некуда было? Допустим, мама жила своей жизнью и дочерьми не интересовалась. Или ей не на что было их содержать. Родня отца девчонок попросту не приняла бы, это понятно. Но все-таки в XXI веке живем - есть органы опеки, временные убежища для жертв насилия, друзья-знакомые.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/662577" frameborder="0"></iframe> «Мы были рабами!».«У него был колокольчик, и мы должны были приходить к нему по первому звонку». Сёстры Хачатурян рассказали, как отец издевался над ними.

Получается, заточение было добровольным? Друзья семьи уверены, что сестры попросту привыкли к богатой жизни. Михаил перечислял дочкам на карты по 60 тысяч рублей в месяц на карманные расходы. Баловал их брендовой одеждой, возил отдыхать, а старшей Кристине и вовсе хотел подарить машину - как раз в день убийства.

- Миша позвонил, чтобы я помог ему выбрать авто: собирался купить дочке джип KIA за два миллиона рублей, - рассказал «КП» близкий друг Хачатуряна силач Брюс Хлебников. - А ведь сам он ездил на старом «Лексусе». Пишут, что у него AudiQ7 была, при обыске которой изъяли наркотики и оружие. Все вранье. Боевого оружия не было. Миша любил пострелять в тире или на природе по банкам.

С Михаилом Хачатуряном Брюс познакомился, когда ему было 6 лет.Фото: Борис КУДРЯВОВ

4. ОТКУДА У БЕЗРАБОТНОГО ДЕНЬГИ?

Официально 57-летний глава семьи нигде не работал. По самым скромным подсчетам, в месяц Хачатуряны тратили около 300 тысяч. Сразу несколько источников сообщили «КП», что Михаил, хоть и сам не сидевший, «грел» зеков в тюрьмах. За деньги осуществлял передачки от родных - мог доставить на зону любой нужный товар. Поговаривают и о неком богатом американце. Мол, ему Михаил оказал такую услугу, что тот по гроб жизни обязался содержать Хачатуряна и слово свое сдержал.

Соседи же уверяют: торговал наркотиками - мол, на Хачатуряна работали десятки «закладчиков». При обыске авто нашли визитки, на которых Михаил указан как начальник юридического отдела ФСБ. Видимо, так он представлялся, а на деле был решалой: помогал знакомым за деньги договариваться с нужными людьми. Связи у Хачатуряна имелись и среди политиков, и среди бизнесменов.

- Он многим влиятельным людям помогал, и они его благодарили. Не потому что он бандит. А потому что так принято, - кратко пояснил Брюс Хлебников.

5. СЕСТРЫ - АНГЕЛЫ ИЛИ ДЕМОНЫ?

Одни твердят: да, они совершили преступление, но кто их до этого довел? Подруги девчонок уверяют: скромные, вежливые, всегда помогут. Но есть и те, кто отрицает, что девочки были невинными овечками. По сети уже ходят фотографии, где сестры пьют алкоголь, позируют с сигаретами, веселятся в компании молодых людей. А у Ангелины на страничке в соцсетях есть ссылка на сайт Ask.fm - молодежный ресурс, где можно анонимно задавать вопросы. Ангелину спрашивают, целовалась ли с девочкой, пробовала ли наркотики, алкоголь, сигареты. На что школьница уверенно отвечает да.

- Когда папаша уезжал, от их квартиры за километр несло травкой, - шепнула нам соседка Хачатурянов. - Музыка, гости. Но оргий не было.

Михаил Хачатурян был глубоко верующим человеком. Фото: Одноклассники

6. РАСПРАВА БЫЛА СПЛАНИРОВАНА?

Четыре месяца назад на том же ресурсе Ask.fm на вопрос: «Что бы тебе хотелось изменить сейчас?» Ангелина отвечает: «Чтобы один человек исчез из моей жизни, а так все устраивает». Не исключено, что речь шла об отце. Да и следствие придерживается версии, что девочки тщательно спланировали расправу. Отключили видеокамеры, которыми была напичкана квартира. Заранее подготовили газовый баллончик, молоток и нож. Договорились о том, кто и чем будет бить. Одна брызгала в лицо газом, вторая лупила по голове молотком, третья наносила удары ножом. К тому же сестры набросились на спящего человека, то есть выжидали момент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/662368" frameborder="0"></iframe> Три сестры убили отца.36 ударов ножом - в шею, живот и сердце... Сёстры-подростки убили отца-тирана.

Двоюродный брат девочек Хачик Хачатурян рассказал, что об убийстве Михаила девушки писали знакомым в соцсетях и за несколько дней, и за несколько часов до трагедии.

- Убийство было преднамеренным, - заявил «КП» родственник.

Вчера сестер Хачатурян арестовали на два месяца. Ждать суда они будут в СИЗО.

В том, что 57-летний Михаил Хачатурян был очень строгим и даже суровым, сходятся и его друзья, и недоброжелатели. Фото: ok.ru

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Адвокат собирает грамоты девушек

Юрист Андрей ПАРШИН заключил договор о сотрудничестве с одной из обвиняемых сестер.

- Я частично познакомился с материалами ареста, видел там несколько нарушений, - рассказал «КП» адвокат. - Но разбираться будем уже в ходе следствия. Я ездил по месту прописки сестер, собирал на них характеристики, грамоты, которые они получали. Ходил по соседям, просил охарактеризовать девочек - в письменном виде, с подписями. На всех сестер получил отличные характеристики, исключительно положительные, я бы сказал.

Подготовила Дина КАРПИЦКАЯ.

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- Покойный много лет подряд был нашим прихожанином, - рассказали корреспондентам «КП» служащие церковной лавки. - Каждое воскресенье с трёх до пяти он здесь. Приводил на службы всю семью - и дочерей, и двух сыновей (один от первого брака), и жену, и мать. Отец он был, конечно, строгий. Да и человек сам по себе нервный. Постоянно пил успокоительные таблетки. И даже с посторонними... Если кто-то что-нибудь не то скажет, вспыхивал, как пожар. Но при этом добрый, порядочный человек. Соблюдал все посты, три-четыре раза в год ездил в Иерусалим. Любил порядок во всем (подробности)