Зарплата от 150 000 в месяц

31 Июль 14:38 2018-08-01T11:15:21+03:00

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Совсем недавно в Екатеринбурге отгремела выставка ИННОПРОМ-2018, в рамках которой состоялось еще одно крупное событие – Российско-Китайский ЭКСПО. Уже во второй раз организатором молодежной программы выступил Уральский государственный экономический университет. Яков Силин, ректор УрГЭУ, отметил, что в этом году мероприятие прошло по-особенному серьезно и продуктивно.

- УрГЭУ – один из ключевых экономических вузов страны, поэтому не случайно уже второй раз предпочтение отдали именно нашему вузу. На наших площадках встретились молодые предприниматели двух стран – Китая и России. Они обсуждали проблемы, договаривались о сотрудничестве, разрабатывали проекты. Теперь они строят свое будущее, - комментирует ректор УрГЭУ Яков Силин.

Сразу стоит отметить, что эти встречи за круглыми столами – не эфемерные. Это реальная практика. У студентов-участников есть опыт, которым они с удовольствием поделились с коллегами. Вы только представьте – 20 регионов России и 26 регионов Китая! Университет в данном случае выступает в качестве генератора идей и багажа знаний.

- Мы на этом не остановились. У нас есть соглашение с торгово-промышленной палатой. С точки зрения переквалификации специалистов – это очень хороший опыт. Мы работаем только с теми, кому нужны знания, - говорит Яков Силин. – При этом получить знания в УрГЭУ может любой желающий. Если речь идет о выпускниках школ, то необходимы результаты ЕГЭ. А если вам нужна магистратура, то в вашем расположении 9 направлений.

Руководство Уральского государственного экономического университета придерживается принципиальной позиции: готовить востребованного специалиста и нести ответственность за его профессиональный уровень. Поэтому в этот вуз лучше не приходить тем, кто хочет получить корочки потому что – надо.

- Я сам очень много работал и работаю, и поэтому ценю тех, кто трудится, - откровенничает Яков Силин. – Для меня важно, чтобы студент стремился, старался, читал, занимался. И пусть у него будут тройки, незачеты. Главное, чтобы было стремление эту ситуацию исправить. Вот вы знаете, какому работодателю нужен ленивый человек? И я нет.

В университете уверены, что, когда человек уже несколько лет отработал по профессии, ему нужны дополнительные знания. Поэтому желательно, чтобы работник хотя бы раз в год проходил повышение квалификации. УрГЭУ такую возможность предоставляет без проблем. При этом у студентов по выпуску на руках будет достойное портфолио.

- Портфолио мы оформляем вместе со студентом. В нем содержатся дипломы с форумов, конкурсов, соревнований и других активностей. Благодаря такому «сборнику достижений» выпускник может рассказать при приеме на работу, какие курсовые писал, кто из практиков присутствовал на защите дипломов, чем он увлекался в студенчестве. Самое главное, что все слова будут наглядно подтверждены, - комментирует ректор УрГЭУ Яков Силин.

По данным аналитических агентств, которые выявляют среди вузов те, чьи выпускники на протяжении трех лет зарабатывают в месяц не менее 150 000 рублей, УрГЭУ уверенно занимает первое место. Стоит задуматься, правда? Хотя секрет успеха прост – он кроется именно в уровне подготовки. Причем не только самих выпускников, но и преподавательского состава – 20 % педагогов – практики.

Яков Силин искренне признается, что УрГЭУ – один из тех вузов, которые не церемонятся с процедурой отчисления студентов. Здесь работает принцип: «Не хочешь учиться – вот тебе последний шанс. Не воспользовался – забирай документы». Это как раз касается четкой позиции – учить только тех, кто хочет учиться. А таких, уверен Яков Петрович, видно сразу: «Они хотят жить лучше».