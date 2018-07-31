Как отличить благородный гриб от его опасного двойника

31 Июль 10:29 2018-08-01T16:06:40+03:00

Где в Свердловской области самые грибные места, и как не заблудиться в лесу

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СЪЕДОБНЫЕ ГРИБЫ И ИХ ОПАСНЫЕ ДВОЙНИКИ

Август – самый грибной месяц лета. В это время можно собирать белые, подберезовики, маслята. Рассказываем, как отличить их от «поганок».

Срезаем в корзину:

Белый гриб – толстая и плотная ножка, коричневая шляпка, белая мякоть. По всей ножке расходится светлая сетка.

Где искать: Артинский, Каменский, Сухоложский, Красноуфимский районы

Белый гриб.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Обходим стороной:

Желчный гриб – на разрезе мякоть розовеет, ножка покрыта темной сеткой, горький на вкус.

Желчный гриб. Фото: nashzeleniymir.ru

Срезаем в корзину:

Подосиновик – буро-красная шляпка, на изломе мякоть синеет.

Где искать: встречается везде, растет под осинами.

Обходим стороной:

Порой за подосиновик принимают желчный гриб, который в пищу не пригоден из-за своего горького вкуса. Все просто: если видите что-то похожее на подосиновик, растущее не под осиной, значит это не подосиновик.

Желчный гриб. Фото: udec.ru

Срезаем в корзину:

Подберезовик – окрас шляпки от белого до темно-серого и почти черного, бывает также буроватой сверху и белой снизу, мякоть на изломе белая, ножка белая с продольными белыми и темными чешуйками, утолщается к низу.

Где искать: растет везде, где есть березы.

Обходим стороной:

Если видите подберезовик, а березы рядом нет, скорее всего, вам попался желчный гриб. Не срезайте его и не ешьте.

Срезаем в корзину:

Маслята – желтая ножка, желтая шляпка с липкой, будто маслянистой, кожицей сверху, которая легко снимается ножом.

Где искать: Алапаевский, Сухоложский, Красноуфимский районы

Маслята. Фото: nashzeleniymir.ru

Обходим стороной:

Перечный гриб – бурая шляпка на ощупь гладкая, слегка клейкая, в сухую погоду — блестящая. Кожица с нее не снимается. Красновато-вишневый оттенок ножки.

Перечный гриб. Фото: ru.wikipedia.org

Срезаем в корзину:

Моховик – красновато-бархатная или темно-зеленая шляпка, желтая ножка.

Где искать: часто растут во мху, благодаря чему он и получил свое название.

Моховик. Фото: moy-ural.ru

Обходим стороной:

Моховик паразитный – диаметр шляпки до 5 сантиметров, растет на ложных дождевиках

Паразитный моховик. Фото: gribnikoff.ru

Срезаем в корзину:

Лисички – ярко-желтые шляпка, ножка и пластинки, мякоть плотная, неломкая.

Где искать: Алапаевский, Сухоложский, Красноуфимский районы

Обходим стороной:

Ложная лисичка – красновато-оранжевая или оранжево-желтая шляпка, при надломе шляпки выделяется белый сок.

Ложная лисичка. Фото: travelask.ru

Срезаем в корзину:

Опята – растут группами на пнях, стволах погибших деревьях и корнях. Шляпка покрыта черными чешуйками. Под шляпкой белые, кремовые пластинки. На ножке – белое колечко.

Где искать: Первоуральск и окрестности

Обходим стороной:

Ложные опята – растут рядом с обычными опятами, но кольца на ножке нет, шляпка желтая или красноватая, без чешуек, пластинки коричневые, зеленые или черные.

Ложные опятаФото: Евгения ГУСЕВА

Срезаем в корзину:

Рыжики – рыжеватый пластинчатый гриб, выделяющий оранжевый сок.

Где искать: Сысертский, Красноуфимский, Каменский, Артинский, Алалаевский и Сухоложский районы. Также их можно найти недалеко от Первоуральского тракта.

Рыжик. Фото: ru.wikipedia.org

Обходим стороной:

Рыжик можно спутать с несъедобным млечником серо-розовым, у которого очень неприятный резкий запах.

Млечник серо-розовый. Фото: ru.wikipedia.org

Срезаем в корзину:

Грузди – белый гриб, с пушистыми краями. Растет группами рядом с березами.

Где искать: Красноуфимский и Сысертский районы

Груздь. Фото: agroflora.ru

Обходим стороной:

Груздь перечный – сливочно-белые, сухие воронковидные шляпки без подвернутой опушки по краю. Отличаются обильным выделением сока окрашивающегося в оливково-зеленый или синеватый цвет.

Груздь перечный. Фото: wikigrib.ru

Срезаем в корзину:

Шампиньон – белый гриб, пластинки на нижней поверхности шляпки сначала розовые, а затем темнеют.

Где искать: растут на коре отмерших деревьях, на муравейниках. Встретить можно даже в городских парках, но там их лучше не собирать.

Обходим стороной:

Поганка бледная – пластинки шляпки у поганки всегда белые, ножка тонкая с «фартуком», а в основании ножки чашечка – вольва, мешковидная обертка белого цвета.

Бледная поганка. Фото: ru.wikipedia.org

КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В ЛЕСУ, В ПОИСКАХ ГРИБОВ

На носу грибной сезон. Сбор этого добра в лесу - занятие безумно увлекательное. И, порой, люди увлекаются так, что подняв голову, не могут разобрать, где север с югом, а где дом родной. Какие там пни, мхи и муравейники? На уме одна паника! Но не стоит чуть что пускаться в бега по тайге, ведь можно заблудиться пуще прежнего. Но если не паниковать, то что делать? Правильно, соблюдать правила, которые мы составили вместе со спасателями МЧС.

1. Предупредите родных. Самое главное правило, которое нужно соблюсти в первую очередь. Близкие должны знать, что вы пошли по грибы и ягоды, и не будет вас часа два-три. Если задерживаетесь или не выходите на связь – для них это повод бить тревогу. Особенно касается детей и пожилых людей.

2. Чем ярче, тем лучше. Оранжевые, красные, салатовые кофты, старые лосины и вычурные куртки может и навредят вашему имиджу, но кому какое дело до этого в лесу! А вот спасателям яркая одежда помогает увидеть человека среди деревьев. Если потеряшку ищут самолеты, то этой вещью он может помахать и привлечь внимание. Одежда, конечно, должна быть походная, поэтому яркие вечерние платья не пойдут. Закрытая кофта, длинные штаны и высокая обувь защитят от комаров, клещей и ядовитых растений. Не забывайте также про головной убор и теплую кофту.

Тщательно готовьтесь к походу в лес и не срезайте те грибы, в которых не уверены на 100%.Фото: Алексей БУЛАТОВ

3. В лес на час, рюкзак на сутки. Тент, дождевик, аптечка, провизия, телефон, все нужно положить с собой. За три часа плечи не устанут, а вот если что случится, все припасенное может спасти вам жизнь. Палатка - помогжет укрыться от дождя, ветра и насекомых. Средство против комаров и клещей тоже не станет лишним. Аптечку с пластырем, йодом, бинтом вообще стоит брать в любую поездку. Да и стоит ли напоминать о внешнем аккумуляторе для мобильника – вдруг придется вызывать помощь? Спички в непромокаемой упаковке, свисток, на случай если придется привлекать внимание, не займут много места, но очень помогут в лесу. Положите также листочек с карандашом, чтобы оставить записку. Запас еды: шоколадные батончики (они сытные и питательные) и бутылочку воды. Желательно брать с собой GPS-навигатор (прибор определяет положение по спутнику) – с такой вещью точно никогда не заблудитесь.

4. Заблудились? Оставляйте следы. Главное не паниковать. Попробуйте позвонить по номеру спасателей -112. Если нет связи, прислушайтесь. Рядом может быть железная дорога, автомагистраль, река. Идите на шум. Выйти на дорогу – большая удача. Если кругом тишина - закрепите на дереве записку: потерялся 31 июля 2018 года в 20:00 вечера, Вася Петров, 15 лет. Чтобы листок увидели нужно закрепить рядом яркий лоскуток от одежды. Постарайтесь оставить несколько таких записок. Везде указывайте время, дату и имя.

Где искать грибы в Свердловской области.

5. Костер спасет от холода и зверей. На открытой поляне нужно вырыть небольшую яму и развести в ней костер – яма нужна для того, чтобы не устроить в лесу пожар. Для розжига подойдет береста и мелкие палочки. Дым костра поможет найти вас с самолета, отпугнет диких животных, согреет.

6. Ешьте лопух и пейте росу. Если запасы еды и воды иссякли, то можно кушать грибы и ягоды. Но только те, в съедобности которых вы уверены на 100%. А еще можно подкрепиться лопухом. Нужно выкопать корни, очистить и пожарить на костре - на вкус они напоминают картошку. Съедобна и кора деревьев. Только мягкая ее часть. Просто очищаем кору и жуем. Пить можно только из проточного водоема. А по утрам можно собирать росу с листьев.

7. Если встретили диких зверей – не реагируйте. Спасатели уверяют, что если не кидаться на животное, то оно и не тронет. Дикие звери редко подходят к людям, тем более, чаще всего, они просто идут по своим делам. Не нужно делать резких движений, лучше тихонько отойти назад. Даже если увидите змею, не надо ее ловить за горло, будто вы Рембо. Просто идите дальше.

КСТАТИ

Можно ли есть городские грибы?

– Зеленая зона Екатеринбурга – 50 километров. В этом радиусе можно собирать все что угодно, – делится миколог, заведующий лаборатории Института экологии растений и животных Виктор Мухин. – В том числе и шампиньоны. Они растут в Харитоновском парке, в Юго-западном лесопарке, на Уктусе. Другой вопрос, зачем их собирать? Городские шампиньоны, как и другие грибы, накапливают вредные вещества. Если много их съесть, то можно богу душу отдать.

В городе грибы тоже растут, но есть их нельзя, даже если они съедобные. Ведь грибы впитывают в себя всю грязь из окружающей среды.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ГРИБОВ В ЛЕСУ НЕТ?

Самый простой вариант – купить. Но где? В основном в магазинах продаются, вешенки и шампиньоны. На подложках или замороженные. На трассе брать грибы – страшно. Но всегда можно пойти на рынок. Килограмм лисичек, например, обойдется в сумму около 500 рублей, белых грибов в 1400, сушеных маслят – столько же.

– На ярмарках грибами торгуют индивидуальные предприниматели, которые не сами собирают грибы, а закупают их у поставщиков, либо нанимают людей, которые собирают грибы в лесу, – рассказывает Максим Рахманов, директор МКУ «Центра организации выставок и ярмарок». - Грибы это не продукция животного происхождения. Контроль они не проходят. Риск того, что покупаешь на рынке ведро грибов, а в него затесалась шляпка поганки, не исключен, хотя на практике за 2,5 года такого не было.

Купить грибы можно и на рынке. Но бдительность при этом не теряйте. Точно знайте, какие грибы вы покупаете, и не берите те из них, что без ножки.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

– Грибы, которые продают на рынке, часто обрабатывают специальными химическими составами, чтобы они дольше сохраняли товарный вид, - говорит миколог Михаил Вишневский. – Это не опасно, но и радости от этого никакой. Присмотритесь, пощупайте. У старых белых грибов ножка ватная, а шляпка желтоватая.

Закон запрещает торговать грибами на рынке людям, которые собрали их сами. Делать это могут только юридические лица, у которых есть товарно-сопроводительные документы на грибы. Если вы все-таки купили грибы на рынке, не надо слепо бросать их в кастрюлю. Сначала переберите и убедитесь, что из них все съедобные и с ножками. А те, что без ножек – одни шляпки – лучше выбросите, чтобы не рисковать.