Гору в Пакистане, где застрял турист из Петербурга, накрыло снежной лавиной

30 Июль 16:40 2018-07-31T12:16:21+03:00

Погода уже неделю не дает спасателям подобраться к вершине Латок-1, где россиянин ждет помощи без еды и связи

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«РЕЛЬЕФ ИЗМЕНИЛСЯ»

Для 42-летнего туриста из Петербурга Александра Гукова, застрявшего в горах Каракорум в Пакистана на высоте 6200 метров, каждый день оборачивается новым испытанием. За судьбой россиянина теперь следит весь мир.

Напомним, вместе со своим другом Сергеем Глазуновым россиянин мечтал покорить неприступную вершину Латок-1 высотой 7145 метров. Но во время восхождения его приятель сорвался вниз вместе со всем снаряжением и погиб. Гуков остался один. При себе у него были лишь половина шоколадки и спутниковый телефон с одним процентом заряда.

Альпинист находится на горе в полном одиночестве уже шесть дней. И третий день с ним нет никакой связи. Жив ли он – неизвестно. Но военные Пакистана не оставляют попыток эвакуировать альпиниста. Каждый день они поднимают в воздух вертолет, чтобы добраться до Александра, и делают по два облета вокруг скалы. Подлететь на нужную высоту мешает погода. Спасательную операцию осложняют постоянные камнепады и лавины.

Александр хотел покорить вершину, но оказался в снежном пленуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Известно, что в горах Гуков сумел поставить палатку. 29 июля во время одного из полетов ее видели военные. Теперь на ее месте – сплошной снег.

- Утром 30 июля погода была хорошая. Военные успели подняться на высоту и увидели, что из-за лавин рельеф изменился. Теперь непонятно, где находится палатка, - рассказала член Федерации альпинизма России Анна Пиунова. – Затем пошел снег, видимость стала нулевой. Продолжать полет было опасно, и вертолеты вернулись на базу.

«ЛУЧШИЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ»

В Пакистан на помощь Гукову вылетели и специалисты из России: Арсений Болдырев и Денис Провалов.

- Арсений - высококлассный пилот с огромным опытом участия в спасательных операциях такого рода. Денис умеет работать с лонглайном (натянутая веревка -прим.ред.). Мы понимаем, что спасательная операция затягивается. Но надеемся, что удастся сбросить Сане еду, газ и спутниковый телефон. Тогда он дождется спасателей. Пакистанцы не прекращают попытки помочь Гукову. Там работают опытные пилоты, лучшие в своем деле в Пакистане.

Вертолеты не прекращают кружить возле Александра Фото: Анна Пиунова

За попытками спасения Александра пристально следит его семья. Дома россиянина ждут жена и двое детей.

- Саня ждет спасения, - делится супруга Александра Джулия. - Вертолет не может вылететь из-за плохой погоды. Возможно, что он без еды уже неделю. Он там совсем один. Мы надеемся и верим, что все будет хорошо.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«В такой ситуации нужно думать о самом ценном»

- В такой ситуации лучшая поддержка для человека – это его цель в жизни, - поясняет психолог Александр Александров. – Нужно думать о том, ради чего стоит жить. Это могут быть дети, возлюбленная, карьера или что-то другое. То, что человек не завершил. Это лучшая энергия, лучший жизненный ресурс.

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