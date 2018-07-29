"Это ужас и анорексия!": литовский киллер Ромас Замольскис голодал в уральской колонии 11 дней

29 Июль 10:45 2018-07-30T12:36:37+03:00

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Литовский киллер Ромас Замольскис , который отбывает наказание в уральской ИК-10 за убийства, голодает уже одиннадцатый день. Мужчина долго требовал устранить нарушения и обеспечить ему нормальные условия отбывания наказания, но, по словам супруги Светланы, после того, как его проигнорировали, предупредил: он начинает голодовку. Жена литовского киллера, которого признали виновным в разбоях, грабежах и убийствах, рассказала "КП-Екатеринбург" как нарушают права ее мужа.

- Ромас требовал обеспечить ему нормальное питание, так как он не ест мясо и рыбу, и по закону имеет право получать другую еду, - начинает перечислять Светлана. - У него нет нижнего белья, поэтому ему приходится все время ходить и спать в верхней одежде. Да и верхняя одежда ему не по размеру. Он не может поддерживать гигиену, потому что его даже не подстригают. Бороду и волосы он подравнивает маленькими щипчиками для ногтей! Кроме того, ему просто нечем дышать в этой колонии - люди во дворике, куда он ходит гулять, курят, а он сидит без свежего воздуха, хоть топор вешай. Я уже молчу о том, что у него гипертония и слабое здоровье, при котором нужны нормальные условия отбывания наказания!

В России Замольскис остепенился и стал примерным семьянином Фото: личный архив

После того, как Замольскис понял, что выполнять его требования не собираются, он отказался от еды и воды, а также стал принципиально говорить только на литовском языке. Сегодня одиннадцатый день голодовки.

- 27 июля я была на краткосрочном свидании с мужем, - всхлипывает Светлана. - Это ужас и анорексия! Это страшное изменение человека. Он даже не мог говорить, показывал на горло. Я предложила: может тебе хоть горло смочить? Он замотал головой, мол, нет, это смерти подобно. Видимо в организме уже идут какие-то жуткие изменения. Он не хочет умирать, но такая голодовка единственный способ добиться справедливости. Его главное требование - обеспечить нормальные условия в ИК-10, а затем позволить ему отбывать наказание в Литве. Он хочет на Родину, и имеет такое право.

Жена Светлана продолжает бороться за мужа до конца Фото: личный архив

В ГУФСИН, тем временем, уверяют: Замольскис просто манипулирует и привлекает внимание для того, чтобы его увезли из России.

- Главная задача Замольскиса сейчас - попасть в Литву, - рассказал "КП-Екатеринбург" Александр Левченко, пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области. - В этой стране у него есть шанс выйти на свободу. Поэтому он демонстративно делает все, чтобы его перевели туда. ИК-10, в которой отбывает наказание Ромас, это учреждение, в котором максимально соблюдается законодательство. Его, как и другие колонии, постоянно проверяют органы, которые наказывают за малейшие нарушения, поэтому такое там просто невозможно. Вегетарианского питания в колониях нет, но кроме мяса и рыбы всегда есть гарнир, которым можно наесться. В колониях есть магазины, в которых люди могут покупать фрукты и овощи. Кроме того, каждому положена передача от родственников. Так что, проблем с питанием у него не было, это манипуляция. В ИК-10 есть бесплатная парикмахерская, но Замольскис принципиально туда не ходит - он уже вошел в этот образ: не моется, не бреется, говорит на литовском даже с представителями проверяющих органов. В камере он сидит один, так что там курить никто не может, только на улице. Единственное, что имеет отношение к действительности, это то, что ему могли задержать поставку нового нижнего белья, но, как вы понимаете, он не мог годами ходить без трусов и носков - белье у него было. Кроме того, вода, наверняка, поступает в его организм - он чистит зубы и знает, как сохранить воду, он не в первый раз все это проворачивает. Сейчас у меня есть информация, что со вчерашнего дня не голодает и начал получать питательные вещества.

Напомним, Ромас Замольскис совершил свое первое преступление еще в 16 лет - ограбил магазин в Вильнюсе. Через пять лет убил в новогоднюю ночь своего друга. Чуть позже расправился с проституткой. А затем прославился нападениями на инкассаторские машины. Убивал всех без разбора – и охранников, и приезжавших на подмогу полицейских.

Потом он по поддельным документам добрался до России и стал орудовать в Свердловской области. В его списке уральских преступлений три грабежа, незаконный оборот оружия, разбой, кража и покушения на убийство. Здесь же он влюбился в девушку Светлану и стал примерным семьянином, но полиция все же его нашла и арестовала. Сейчас Замольскис отбывает наказание в колонии, а когда отсидит 16 лет за уральские преступления, его экстрадируют в Вильюнс для отбывания пожизненного срока.