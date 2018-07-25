2018-07-26T14:20:09+03:00
Общество

В Екатеринбурге нашли мост, который большевики взорвали после расстрела Царской семьи

На одной из его сторон сохранилась надпись «Взорван большевиками», оставленная белыми 100 лет назад
Данил СВЕЧКОВ
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Этому мосту больше 100 лет. Фото: google.ruЭтому мосту больше 100 лет. Фото: google.ru
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Сегодня, 25 июля, исполняется ровно 100 лет с того момента, как белые освободили Екатеринбург от большевиков. Накануне круглой даты уральские историки обнаружили на одном из старейших уральских мостов надпись, которую в память о тех событиях ровно век назад белые оставили на одном из мостов. Речь идет о железнодорожном мосту через реку Патрушиха, пересекающем также и улицу Бисертскую. На одном из его оснований можно разглядеть надпись «Взорван большевиками».

– В июле 1918 года большевики боялись, что по этому мосту в Екатеринбург прибудут белые. Поэтому они на всякий случай его взорвали, – объяснил Николай Неуймин, историк, обнаруживший надпись. – Белые потом мост просто восстановили и зафиксировали на нем надпись, что мост был взорван большевиками такого-то числа, а мы его уже привели в порядок.

Надпись, оставленная белыми, чудом сохранилась, несмотря на годы советской власти. Фото: google.ru

Надпись, оставленная белыми, чудом сохранилась, несмотря на годы советской власти. Фото: google.ru

Белые продержались в Екатеринбурге ровно год. Летом 1919 большевики снова выдавили их из уральской столицы. Надпись они стирать не стали потому, что, скорее всего, просто не могли до нее дотянуться. Насыпи рядом с мостом тогда еще не было.

– Советские власти надпись тоже сохранили, – добавил Николай Неуймин. – Видимо, тогда они не могли понять, что к чему и кто оставил эту надпись – большевики в память о содеянном, или белые в память о злодеяниях большевиков.

Между тем, по мнению историков, это единственный памятник в городе, сохранившийся после годового пребывания здесь белых. Подобного не найти ни в Перми, ни в Челябинске.

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