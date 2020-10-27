«Ты предоставлен сам себе»: жительница Екатеринбурга с COVID-19 четыре дня ждала врача, занимаясь самолечением

За последние сутки в Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 287 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за большого количества звонков бригады экстренной медицинской помощи работают на пределе, а врачей приходится ждать по несколько часов. И такая ситуация в Екатеринбурге повсеместно. С подобным, например, столкнулась местная жительница Мария, когда у нее было подозрение на COVID-19. О том, что ей пришлось пережить, она рассказала «КП». Все началось еще на прошлой неделе. Женщину стали мучить слабость и заложенный нос, хотя температура при этом не поднималась.

- Еще тогда, я подумала о том, что нужно исключить коронавирус, поэтому заказала бесконтактный тест, - рассказывает Мария. - А в прошлую пятницу проснулась и поняла, что больше не чувствую вкусов и запахов. Тогда мне все стало очевидно – поняла, что заболела коронавирусом.

С начала пандемии в регионе было сделано больше двух миллионов тестов на COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мария стала звонить в регистратуру поликлиники городской больницы №7, ту к которой и была прикреплена по месту жительства. Правда, дозвониться ей удалось далеко не с первого раза.

– Когда у меня, наконец, приняли вызов, то сказали, что надо ждать, и врач подойдет в течение дня, так как вызовов сейчас много, – продолжает она. – Второй раз я позвонила им в 18.30. Говорю: «До сих пор никто не пришел». В ответ: «Ну что вы хотите? Вызовов очень много. Ждите!» Уже в субботу я позвонила знакомым, которые переболели коронавирусом и спросила, какие лекарства надо принимать. Сейчас все пьют эти лекарства бездумно. И я тоже так начала пить, потому что помощи просто не было.

На основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом по Свердловской области Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

А в воскресенье вечером ей пришел результат теста на коронавирус. Он был положительным. Убедившись, что у нее именно COVID-19, женщина стала звонить в скорую помощь. Но оператор на том конце провода ответила ей уже привычное:

- Вы же вызвали врача, ждите! Звоните, если будет совсем плохо.

На вопрос, как понять, когда «совсем плохо», а когда еще «не совсем плохо» ответ был простой:

- Если у вас температура от 38 и выше, и одышка, то это «совсем плохо».

За полгода коронавирус был выявлен у 36 069 человек в Свердловской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач, которого Марии велели ждать, не пришел и в понедельник. Она снова позвонила в скорую помощь. И лишь тогда ее запрос передали в службу неотложной помощи поликлиники.

- Только после этого ко мне пришел фельдшер – молодой парень 26 лет, - говорит Мария. - Послушал и посоветовал вызвать врача-участкового. Мол, если есть положительный тест, подтвержденный Роспотребнадзором, тогда врач обязан прийти на вызов. А пока я нахожусь на больничном, в котором официально значится даже не COVID-19, а ОРВИ. С одной стороны я рада, что температура у меня не 39 градусов, но с другой – понимаешь, что предоставлен сам себе. Люди бездумно пьют антибиотики и другие таблетки, что само по себе не очень хорошо. И получается, что ты сам себя наблюдаешь, сам себя контролируешь, и сам себя лечишь.

На основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом по Свердловской области Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

КОНКРЕТНО

Когда нужно вызывать скорую помощь, а когда неотложку?

Игорь Пушкарев, главный врач скорой медицинской помощи Екатеринбурга:

- Скорая это служба экстренного реагирования. Она нужна при нарушении сознания, дыхания, тяжелых травмах, родах, инфарктах, инсультах и ДТП. Неотложная же помощь нужна при обострении хронического заболевания, либо ОРВИ. Она обслуживается отделениями амбулаторно-поликлинического звена. Для вызова неотложки вы можете позвонить в поликлинику или обратиться на телефон «скорой», чтобы мы перенаправили вызов в отделение неотложной помощи. У нас есть четкие критерии, когда необходим вызов «скорой». Если температура выше 38.5 градусов держится более трех дней, если одышка в покое сохраняется, то есть когда нет физической нагрузки и частота дыхания у вас зашкаливает больше 22 или 23 вдохов в минуту при норме в 18 вдохов в минуту. Также надо вызывать «скорую» если есть хронические заболевания и температура, а также, если человеку больше 65 лет и есть температура и какие-то нарушения дыхания. Вот это те критерии по коронавирусу, которые требуют экстренного медицинского вмешательства. А если у вас заболело горло, у вас отсутствует обоняние и больше ничего, то это неотложка. Потому что скорая не проводит никаких исследований. Она не берет мазков. Мы оказываем экстренную помощь и при необходимости госпитализируем человека в стационар.