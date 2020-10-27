Отметим, для каждого района города действует свой телефон горячей линии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский Роспортебнадзор увеличил количество телефонов, куда можно обращаться по вопросам, связанных с коронавирусом. Горячая линяя работала и ранее, но сейчас звонков стало гораздо больше, поэтому пришлось увеличить штат специалистов.

Фото: Росоптребнадзор по Свердловской области

В отмечают, по горячей линии вам могут дать ответы по следующим вопросам:

- Что делать, если тест на коронавирус оказался положительным,

- Что делать, если вы заболевший или контактный, а с вами еще не связался сотрудник Роспотребнадзора,

- Как изолироваться контактным,

- Как дезинфицируют очаги Covid-19,

- По вопросам профилактики COVID-19.

Отметим, для каждого района города действует свой телефон горячей линии.

Фото: Росоптребнадзор по Свердловской области

Номера телефонов горячих линий:

Для жителей Кировского, Октябрьского, Ленинского, Верх-Исетского районов Екатеринбурга – (343) 350-21-64, (343) 374-16-59, 8-952-142-91-51 (в выходные),

Для жителей Орджоникидзевского и Железнодорожного районов Екатеринбурга, Березовского, Верхней Пышмы – (343) 307-40-77, (343) 307-42-99, (343) 307-40-40,

Для жителей Чкаловского района Екатеринбурга, Полевского, Сысертского городского округа – (343) 266-55-21, (343) 266-55-15,

Для жителей Алапаевска и Алапаевского района, Режевского городского округа, Артемовского городского округа – (34346) 3-18-66, (34346) 3-20-69,

Для жителей Асбеста, Белоярского городского округа – 8-902-260-30-13, (34365) 2-48-18,

Для жителей Ирбита и Ирбитского района, Слободо-Туринского района, Тавдинского, Таборинского и Туринского городских округов – (34355) 6-36-45, (34360) 5-34-87,

Для жителей Каменска-Уральского и Каменского района, городских округов Сухой Лог и Богданович – (3439) 36-43-84, (3439) 37-87-08, (3439) 36-48-22,

Для жителей Качканара, Кушвы, Красноуральска, Нижней Туры – (34344) 2-60-03, (734341) 6-35-21,

Для жителей Красноуфимска и Красноуфимского района, Артинского, Ачитского городских округов – (34394) 7-59-43, (34394) 7-59-40,

Для жителей Нижнего Тагила, Горноуральского городского округа, Верхней Салды, Нижней Салды, Кировграда, Невьянского городского округа – 8-912-689-91-27,

Для жителей Первоуральска, Ревды, Шалинского городского округа, Нижнесергинского района – 8-800-222-45-60, (3439) 24-51-17,

Для жителей Североуральска, Ивделя, Краснотурьинска, Карпинска – (34380) 2-34-56, (34384) 6-30-61, (34384) 6-48-41,

Для жителей Серовского, Гаринского, Верхотурского, Новолялинского городских округов – 8-908-900-39-77, 8-952-734-02-10, 8-908-913-00-89,

Для жителей Талицкого, Тугулымского, Пышминского городских округов, Байкаловского района, Камышлова и Камышловского района – (34371) 2-18-98, (34375) 2-05-80,

Дополнительный номер горячей линии введен в областном управлении Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» – (343) 374-13-79.