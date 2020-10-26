Мероприятие объединит лучшие традиции культурного Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Да, да. Вы все верно прочитали. Речь идет не о привычной нам «Ночи музеев», а о «Ночи искусств -2020».

– Вообще, отличие «Ночи искусств» от «Ночи музеев» в том, что наша акция охватывает все виды искусства, не только музеи. У нас участвуют и библиотеки, и театры, - уточняет руководитель «Центра инновационных музейных технологий» Светлана Швецова.

Всероссийская акция «Ночь искусств -2020» пройдет 3 ноября по всей Свердловской области. Гостей ждут не только познавательные экскурсии, но и спектакли, лекции, мастер-классы и многое другое. В программу входят мероприятия, как для взрослых, так и для детей. И среди них немало бесплатных. Некоторые площадки озаботились онлайн-программой для тех, кто не сможет посетить то, что их заинтересовало.

- Одна из основных тем – «Искусство объединяет», также акция приурочена к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, - рассказывает Светлана Швецова. – Еще одна особенность этого года – территориальное расширение. У нас много новых участников, в том числе из деревень.

На несколько часов город преобразится Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самые ранние мероприятия детской программы стартуют в 11:00 и будут идти до самого вечера. Основная часть площадок будет работать с 18:00 до 23:00, самые поздние закроются в 00:00. Цены за билеты разные – средний ценник на платные мероприятия находится в районе 100-200 рублей в зависимости от группы посетителей. Самый дорогой билет на площадке «Моя Родина – Россия», входной билет обойдет в 800 рублей.

Организаторы также рассказали, что готовят спецпроект – юные художники из разных учебных заведений Екатеринбурга вместе раскрасят один из троллейбусов. Тема инсталляции та же – «Искусство объединяет». Расписанный троллейбус будет курсировать по маршруту №6 и радовать глаз горожан в течение следующих пяти месяцев.

Что касается конкретных мероприятий, то их в области очень много, и перечислить их все просто не представляется возможным. Отдельно выделенных маршрутов у акции нет, так что каждый волен составлять его на свое усмотрение. Мы же расскажем о некоторых из них, которые могут представлять интерес.

Культура Екатеринбурга и Урала в разных ипостасях Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОНКРЕТНО!

Полный список площадок, мероприятий, цен и контактных номеров можно узнать на сайте www.nightso.ru, а отдельные вопросы можно задать по телефону +7 (343) 376-43-06.

ЕКАТЕРИНБУРГ

Музей истории Екатеринбурга научит танцевать

Адрес: ул. Карла Либкнехта, д. 26.

В программу музея войдет два мероприятия – «Звучание старины», где продемонстрируют старинные русские инструменты, после чего начнется открытый урок клуба «Танго для друзей», где каждый желающий увидит мастер-класс и попрактикуется в танце лично. «Звучание старины» начнется, мастер-класс «Танго для друзей» пройдет с 19:00 до 21:00. Стоимость билетов – от 100 руб.

В ТЮЗе покажут спектакль о войне

Адрес: ул. Карла Либнехта, д. 48

В Театре юного зрителя состоится спектакль «Шли девчонки по войне», который расскажет о юных девушках, служивших в войсках спецсвязи во время войны. Авторы посвящают этот спектакль всем женщинам военного времени. Начало в 18:30. Стоимость билетов - основной: от 450 руб., студентам: от 225 - 250 руб.

В музее П. П. Бажова познакомят с «Хозяйкой Медной горы»

Адрес: ул. Чапаева, 11

В 15:00 начнется интерактивная детская экскурсия по коллекции уральских минералов, отсылающий к произведению «Хозяйка Медной горы». Второе мероприятие из основной программы – тематические экскурсии «Мобилизованный Бажов», которые начнутся с 18:00 и будут идти каждый час до 22:00. Посещение производится по предварительной записи по телефону +7 (343) 257-06-92, группы формируются по 15 человек. Стоимость билетов у обоих мероприятий одна – основной: 350 рублей, школьникам, пенсионерам и студентам: 250 рублей, а детям до 7 лет вход бесплатный.

В музей изобразительных искусств с фонариком

Адрес: ул. Воеводина, 5

В музее подготовлено две программы. Первая – для детей, включает в себя выставку конкурса детских работ, а также интерактивный квест-путешествие «Славный путь русского война». Вторая – основная, в нее входят специальная экскурсия с фонариками, а также выставка «Чугунное кружево». Детская программа стартует в 18:00 и закончится в 20:30, основная – в 18:15 и до 22:30. Стоимость билета – 150-250 рублей для основной категории, 50-100 для школьников, студентов и пенсионеров. Дошкольникам вход бесплатный.

В культурной акции примут участие любимые уральцами учреждения Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

В Театре драмы познакомят с артистами

Адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 47

В программу «Давайте все вместе» войдет не только читка пьесы М. Малухиной «Мертвая голова», но и встреча с артистами театра, а также онлайн-проект «В день Победы». Театр драмы откроет свои двери для посетителей в 19:00, и продлится мероприятие до 23:00. Основной билет будет стоить 400 руб., а многодетным семьям – вдвое ниже, 200 руб.

ВЕРХНИЕ СЕРГИ

В Верхнесергинском культурно-досуговом центре познакомят с солдатским бытом

Адрес: пос. Верхние Серги, ул. Ленина, д.1

Программа центра также посвящена Великой Отечественной войне и разделена по нескольким точкам. В 18:00 в Краеведческом музее пройдет интерактивное занятие «Солдатский привал». Посетителей познакомят с солдатским бытом, научат перевязывать раны и дадут написать фронтовое письмо. После этого, в 18:40 в культурно-досуговом центре гостям представят театрализованное представление «Фронтовая бригада». И, наконец, последней частью программы является акция «Рожденные в боях», которая начнется в 19:20 в библиотеке поселка Верхние Серги, где посетители вместе будут читать стихи и петь песни военных лет. Стоит отметить, что вход абсолютно бесплатный.