Колледжи и техникумы в Свердловской области переводят на дистант Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области из-за коронавируса и большой заболеваемости ОРВИ решили перевести на дистанционное обучение учащихся колледжей и техникумов. Две недели студенты будут заниматься удаленно – синхронно со школьными каникулами. Об этом «Комсомолке» рассказали в региональном оперштабе.

- Решение позволит, как говорят эпидемиологи, разорвать цепь социальных контактов как учащихся, так и педагогов, что позволит сохранить контроль над заболеваемостью ОРВИ, пневмониями и COVID-19в этих социальных и возрастных группах, - сообщили в оперштабе.

Поручение о переводе было дано заместителем губернатора Свердловской области Павлом Крековым. «Письма направлены в подведомственные региональным Минобру, Минкульту и Минспорта учреждения СПО», - добавили в штабе.

Напомним, что с завтрашнего дня в школах начинаются каникулы. Тогда как сегодня в образовательных учреждениях были профилактические дни, на уроках детям рассказывали о мерах профилактики коронавируса. В частности, о том, как правильно носить маску.

Всего же в Свердловской области уже почти 34 тысячи зараженных COVID-19. Больше половины на сегодняшний день полностью поправились.