На входе в школу сейчас детям измеряют температуру. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На следующей неделе, 26 октября, в большинстве школ Екатеринбурга начинаются осенние каникулы. Прошло почти два месяца с начала учебного года в эпоху пандемии коронавируса. О том, могут ли всех детей вернуть на дистанционное обучение и возможно ли продление каникул в эфире радио «КП-Екатеринбург» мы обсудили с Константином Шевченко, бывшим руководителем Дворца молодежи, который с 5 октября стал начальником Департамента образования администрации Екатеринбурга.

ЕСТЬ ЛИ ШКОЛЫ, ЗАКРЫТЫЕ ИЗ-ЗА COVID-19

- Вы в октябре стали руководителем департамента образования Екатеринбурга. Какие перед вами были поставлены задачи?

- У нас очень серьезная масштабная система – 165 школ и более 350 детских садов, а также учреждения дополнительного образования и учреждения, подведомственные департаменту образования. Прежде всего передо мной стоит задача – продолжить устойчивое развития системы образования.

Все школы Екатеринбурга работают в традиционной форме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Будет ли закупаться дополнительное оборудование для дистанционного обучения в школах? Наверняка мы к этому когда-нибудь придем.

- Мы к этому уже пришли на самом деле. Когда мы вошли в условия пандемии, департаментом образования Екатеринбурга уже был предпринят ряд мер – мы закупили определенное количество устройств, чтобы обеспечить удаленный доступ к нашим школам для детей и родителей, у которых нет такой возможности. Но переход на дистанционную форму образования есть и сегодня. В нескольких школах у нас есть преподаватели и дети, заразившиеся коронавирусом. И мы вынуждены были отправить их на карантин. Образование они получают в дистанционной форме.

- Но сами школы в этом случае не закрывают?

- В этой ситуации важно не закрыть школу, а обеспечить образование. А вообще, если говорить о дистанционном образовании, безусловно, этот вызов получил весь мир одновременно. Это мировой эксперимент, результаты которого пока не понятны. Есть разные мнения. Кто-то говорит, что это хорошо, кто-то что это плохо. Пока рано судить. Мое личное мнение – конечно, полностью переход на дистант это не совсем правильно, потому что функция школы это еще и некая социализация и развитие коммуникативных навыков у детей.

- В этом году есть школы закрытые на коронавирус?

- Ни одна школа Екатеринбурга не закрыта в связи с коронавирусной инфекцией. Но есть две школы, которые перешли полностью на дистанционное образование из-за ОРВИ. Все дети, которые обучаются в этих школах, получают образование в дистанционной форме.

- Что это за школы?

- Это 2-я гимназия Верх-Исетского района, и школа №135 в Чкаловском районе на Химмаше.

Лишь две школы Екатеринбурга закрыты на карантин. Но из-за ОРВИ, уверяют в мэрии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ САНИТАЙЗЕРЫ

- В связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции, будет ли опять переводиться вся система образования на дистанционные рельсы?

- Мы практически в ежедневном режиме следим за эпидемиологической ситуацией в Екатеринбурге. Да у нас небольшой рост заболеваемости, но пока вопрос не стоит о том, надо ли нам массово переходить на дистанционную форму образования. С 26 октября и по 1 ноября основная масса школьников уходит на каникулы (за исключением школ, у которых учебный год делится на триместры, а не на четверти, - Ред.). У многих родителей возникает вопрос – будут ли продлены каникулы? Все будет зависеть от того, как пройдут каникулы. Рассчитываем, что некая разобщенность даст определенный эффект, то есть не будет так активно развиваться ОРВИ и коронавирусная инфекция. Поэтому мы следим за этой ситуацией.

- В школах как дети сейчас ходят? В масках и перчатках?

- Есть утренний фильтр на входе, когда детям измеряют температуру. Кроме того ребенок и учитель должны прийти в школу в масках. Вместе с этим ношение масок и перчаток уже в школе это выбор ребенка и его родителей. Учителя в классе могут также находиться без маски и перчаток. Но передвижение в столовую и так далее – обязательно в маске.

- Дети попадают в школу через разные входы, но потом все сталкиваются в вестибюле. Родители спрашивают, нельзя ли эту систему иначе выстроить, чтобы дети не сталкивались в маленьком помещении и не заражали друг друга?

- По поводу отдельных входов - мы выполняем рекомендации Роспотребнадзора. Этот развод – эффективное мероприятие. Кроме того все школы обеспечены санитайзерами. Мы обрабатываем воздух и считаем, что это эффективная мера. Хотел бы у родителей попросить терпения.

- Эти санитайзеры и обработка воздуха производится за счет родителей?

- Нет, не за счет родителей. Они были приобретены за счет средств регионального бюджета. Наши школы на 100% обеспечены всеми этим устройствами, включая термометры. Вместе с этим мы в еженедельном режиме отслеживаем расход этих материалов. У каждой школы есть возможность приобретать эти средства. На это предусмотрены деньги.

- Будут ли группы продленного дня закрываться в школах Екатеринбурга?

- С группами продленного дня так же, как со всеми школами. Если школа перешла на дистанционную форму образования, то и продленного дня, конечно, не будет. Но если школа работает в штатном режиме, то продленки будут также работать, как и работали.

Решение о продлении каникул еще не принято, отмечают в мэрии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

БУДУТ ЛИ ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ

- Академический – тот микрорайон, где больше всего проблем с первоклассниками. В 2020 году в одной из местных школ набрали 21 первый класс. Будут ли строиться новые школы, чтобы вот эту болезненную ситуацию разрешить?

- Это действительно проблема. Район очень густо и плотно заселен. Вместе с этим можно сказать, что Академическому повезло больше всего, потому что там была построена школа в 2016, 2018 и 2020 году. И мы планируем, что один раз в два года там будет открываться новая школа. С детскими садами там тоже сложный вопрос. Планируем, что один детский сад будет открываться каждый год. И эта тенденция будет продолжаться.

- Сколько нужно еще садиков построить в Екатеринбурге, чтобы можно было всех детишек туда устроить?

- Если ежегодно мы будем строить хотя бы по 10 детских садов, то, наверное, мы со временем эту ситуацию решим. Мы часто сталкиваемся с ситуацией, что не хватает мест в детских садах. У нас есть программы, когда мы закупаем путевки в частные или ведомственные детские сады. У нас большая проблема с детьми в возрасте до 3 лет. К 2025 году мы должны обеспечить всех детей этого возраста местами в детских сада. Но это колоссальная и глобальная задача. Боюсь, к 2025 году мы эту задачу не решим. Но, по крайней мере, мы к этому стремимся. И все программы строительства детских садов рассчитаны именно на это. Нужно иметь в виду, что строительство детского сада или школы за счет средств муниципального бюджета это просто непомерные усилия. Чаще всего школа строится из трех бюджетов – федерального, регионального и средств муниципалитета. И стоимость одной школы это примерно один миллиард рублей. Детский сад стоит – 400 миллионов рублей.

- Планируются ли у нас в этом учебном году Последние звонки, выпускные баллы, ОГЭ?..

- В планах это все есть, но мы будем следить за тем, как ситуация с коронавирусом будет развиваться. Очень надеемся, что Последние звонки будут не в онлайновом режиме. ОГЭ тоже запланировано.