Сказал, что работает миротворцем в горячей точке: аферист влюбил в себя пенсионерку и украл у нее миллион рублей

Мужчина представился миротворцем, работающим в горячих точках Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В полицию Екатеринбурга обратилась 64-летняя пенсионерка, которая рассказала, у нее украли больше миллиона рублей. С августа 2019-го по февраль 2020 года она общалась по переписке с мужчиной, который представился ей генералом в одной из зарубежных армий. Он убедил женщину, что работает миротворцем в одной из горячих точек мира.

Переписка между ними была не абы какой, а любовной: «генерал» осыпал пенсионерку комплиментами, а также уверял, что непременно хочет увидеть возлюбленную вживую.

- Мужчина рассказал о планах прилететь в Екатеринбург. Однако для этого, по его словам, ему требовались деньги. Он попросил их якобы на то, чтобы руководство отпустило его в отпуск, а также на перелет в Россию спецрейсом, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Доверчивая пенсионерка согласилась и перевела на указанный ему счет столько денег, сколько ему было нужно. Мужчина уверил подругу по переписке, что обязательно отдаст ей всю сумму сразу, как только прилетит в Екатеринбург.

Однако спустя короткое время «генерал» перестал выходить на связь. И женщина, заподозрив неладное, пошла в полицию. В общей сложности, сумма ущерба составила 1,1 миллион рублей. Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество», сейчас они ищут афериста.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51

WhatsApp: +7(912) 050-91-07

Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru