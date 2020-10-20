Армейские хитрости: как сервировать стол с помощью булки хлеба и пачки сосисок на пять персон

На армейской кухне, как и на обычной, повар должен носить специальный колпак на голове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРИГОТОВИТЬ ОДИН РАЗ – НАКОРМИТЬ ВЕСЬ ПОЛК

Острый нож двигается вверх-вниз, безупречно рассекая кусок сырой говядины на одинаковые кубики мяса. Каждая сторона у них ровно по три сантиметра. Хоть линейкой измеряй. Наточенное лезвие отсекает куски жира и сухожилий, чтобы получилось чистое филе. Следом все мясное построение с разделочной доски отправляется в кастрюлю и на плиту.

- Это блюдо называется шурпа по-казахски, - объясняет Егор Федоров, повар хозяйственного взвода роты материального обеспечения мотострелкового полка Центрального военного округа. – Мясо говядины должно быть чистым без кости и прожилок. Добавляем растительное масло, поджариваем до золотистой корочки. Добавляем морковь и лук, предварительно нарезанные полукольцами. Обжариваем с мясом. Добавляем воду. Тушим. Затем кладем картофель, порезанный крупными кубиками. Особенности казахской кухни в том, что в ней много специй. Соль, красный и черный перец. За пять минут до готовности кладем мелко порезанные петрушку и укроп.

Для шурпы по-казахски годятся только филейные куски говядины, отмечает повар. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дело происходит на кухне столовой в военном городке Министерства обороны в Екатеринбурге. В международный день повара армейские кулинары решили устроить здесь мастер-класс – показать, как готовить практически ресторанные блюда из тех совершенно обычных продуктов, которые есть в распоряжении у российского солдата. Рука в этом деле у них набита – не один полевой выход за плечами, где в сложных походных условиях нужно было быстро и очень вкусно накормить сотни бойцов.

- Гречка у нас в армии – самое популярное блюдо, - объясняет между делом Роман Савченко, тоже повар мотострелкового полка. – Мы можем ее просто отварить в рассыпчатом виде, можем сделать вязкой, можем добавить пассированные овощи или порцию мяса, и это будет уже два новых блюда с совершенно разными вкусами. Суп гречневый тоже очень вкусным получается. Мы можем так еще долго продолжать…

Шурпа по-казахски, приготовленная военными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А о том, что можно сделать из простой картошки военные кулинары могут рассказывать даже дольше, чем знаменитая повариха Тося Кислицына из советской комедии «Девчата»: «Картошка жареная, отварная, пюре, картофель фри, картофель пай. Картофельные пирожки с мясом, с грибами и так далее. Картофельные оладьи, картофельная запеканка, картофель тушеный с черносливом…».

- А если у вас дома есть упаковка сосисок и булка хлеба, то легко можно сервировать стол на пять персон с тремя подачами блюд, - добавляют армейские повара.

В таком котле можно приготовить гречневую кашу хоть на весь полк. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока мы слушаем, в огромном котле уже варится шурпа – порция на весь полк. Жирный, насыщенный бульон, большие куски мяса и крупные кубики картошки.

- Картошку, кстати, в армии солдаты уже давно не чистят, - уточняет повар. - У нас стоит специальное устройство, которое ее само от кожуры очищает. А вот, кстати, еще запишите: на полевом выходе свежая говядина для шурпы легко может быть заменена консервированной. В армии, кстати, так и делают. Во время похода у нас нет холодильника, чтобы брать с собой не консервированное мясо, но есть большие казаны, которые отлично подходят для шурпы.

В ПОЛЕ ЕДА ВСЕГДА ВКУСНЕЕ

Огромных котлов на армейской кухне, кстати, много. Пока идет мастер-класс, в них что-то булькает и кипит. О том, сколько порций они могут за раз приготовить повара, служащие в армии по контракту, не рассказывают – оказывается, такие нюансы относятся к разряду гостайн. Зато они охотно объясняют, как приготовить люля-кебаб из того, что есть на продскладе.

- Для начала мы берем свежий говяжий фарш, - рассказывает Роман Савченко. - По консистенции он должен быть средней плотности и средней тягучести, иначе в духовке он или растечется или усушится. Чтобы избежать этого, мы добавляем в него сырое яйцо. Но самое главное в любом люля-кебабе это острые приправы. Именно в них секрет вкуса нашего блюда. Уж поверьте, в нашей семье рецепт этого блюда передается из поколения в поколения. Меня ему еще бабушка научила.

Пока один повар готовит шурпу, другой делает люля-кебаб. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Армейский люля-кебаб, правда, не нанизывается на шампур и не жарится на углях. Вместо этого он укладывается на противень, смазанный растительным маслом, и отправляется в пароконвектомат.

- А вообще, любой солдат вам скажет, что вкуснее всего еда та, которую готовишь во время полевого выхода, - делится Роман Савченко, закрывая пароконвектомат. - В поле мы все готовим на прямом огне. И благодаря этому еда получается совершенно другой консистенции. Но в нашей работе тут важно другое – качество продукта изначально должно быть выше, чем в любой гражданской столовой, потому что мы кормим людей, которые у нас служат. И они должны понимать, что мы заботимся о них, об их здоровье.

Столовая военного городка в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что же приготовить из булки хлеба и пачки сосисок

Блюдо №1: Налить на сковородку масло, положить сосиску, аккуратно обжарить со всех сторон, чтобы цвет был равномерный. Затем нарезать тонкими ломтиками свежий хлеб. Раскладываем его на противне и отправляем в духовку. Ставим ее на максимальную температуру выпекания, при этом сам противень должен быть на верхней стойке духовки. Но тут важно следить, чтобы тосты не пригорели. Едва корочка приобретет коричневый оттенок, сразу вынимайте. Тогда она будет хрустящей. Положить поджаренную сосиску на тост.

Блюдо №2: Берем ломтики белого хлеба, раскатываем их при помощи скалки, чтобы они стали тонкими. Укладываем в них сосиски, а потом заворачиваем. Взбиваем куриное яйцо с молоком, перчим и солим по вкусу. После этого обмокните рулетик из хлеба с сосиской в получившуюся жидкость. Помните, что сделать это надо быстро, иначе от избытка влаги хлеб рассыплется. К этому моменту у вас должна быть уже разогретая сковородка на плите, смазанная растительным маслом. И вам останется только обжарить сосиску в хлебе. Получится быстрая и простая версия сосиски в тесте. После жарки лучше выложить их на салфетку, чтобы она впитала излишки масла.

Шурпой и люля-кебабом в международный день Повара накормили солдат-срочников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Блюдо №3: Самый простой рецепт. Отварите сосиски, нарежьте их ломтиками, и сделайте канапе с ломтиками хлеба, нанизанные на зубочистку.

Блюдо №4: А вот тут уже немного сжульничаем. К вареным или жареным сосискам добавляем жареный или вареный картофель, или любую отварную крупу. Получается полноценное первое блюдо.