Показали тех, кому она помогала: режиссер из Екатеринбурга снял трогательный клип про Доктора Лизу

Доктор Лиза разбилась в авиакатастрофе в Сочи, когда везла лекарства в Сирию. Фото: скриншот с видео

Режиссер из екатеринбургской команды Red Pepper Film Иван Соснин снял клип, посвященный Доктору Лизе. Он приурочен к выходу художественного фильма про Елизавету Глинку, в нем показаны архивные кадры с доктором-волонтером, а также с людьми, которым она помогла.

Клип снял на новую песню ДДТ – «Доктор Лиза». Среди тех, кто появился на кадрах в течение трех минут, можно увидеть и актеров самой киноленты: Константина Хабенского, Чулпан Хаматову и Андрея Бурковского.

- Клип связан с фильмом, мы его выпустили специально перед премьерой, но лишь общей идеей, не смыслом. В нем мы постарались показать тех людей, которым она помогала, поэтому на проекторе показаны именно ее видеопортреты. А в фильме – история одного дня, - рассказал «Комсомолке» режиссер Иван Соснин. – Песня ДДТ является своего рода гимном фильма.

По словам создателя, на съемки ушло всего три дня: два дня в Москве, где отсняли актеров «Доктора Лизы», и один в Санкт-Петербурге – где встретились с Юрием Шевчуком [солистом группы ДДТ – прим.ред.]. Идея создать клип принадлежит кинокомпании «КИТ», которая сняла сам фильм.

- Фильм и клип – это отдельные произведения, однако иногда мы все-таки будем показывать клип перед просмотром. Скорее всего, что в Екатеринбурге тоже будем показывать, - добавил Соснин.

Художественный фильм «Доктор Лиза» выйдет в Екатеринбурге 22 октября. Режиссером выступила Оксана Карас. В центре сюжета - история одного дня из жизни Елизаветы Глинки.

Напомним, Доктор Лиза погибла в авиакатастрофе под Сочи 25 декабря 2016 года. Она сопровождала в Сирию партию лекарств для университетского госпиталя Тишрин в Латакии.

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