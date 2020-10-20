Всероссийская слава пришла к Монеточке после выхода альбома "Раскраски для взрослых". Фото: Yoytube/ "ВДудь"

Певица Лиза Монеточка стала героиней нового выпуска на Youtube-канале Юрия Дудя. Интервью было записано в новом доме поп-исполнительницы на Красной поляне. Уже в самом начале беседы блогер задал свой коронный вопрос «сколько это стоит?». Кумир молодежи призналась, что недвижимость в горах Краснодарского края обошлась ей в 18 миллионов рублей.

- У моих соседей более шикарные дома. Как только я его купила, мы с папой принялись менять в нем все: крышу, сносили стены и т.д. Здесь очень красиво, иногда не ловит интернет, но это мне даже нравится. Очень тяжело возвращаться в московскую квартиру после пребывания здесь, - сказала в интервью Юрию Дудю певица.

Всероссийская слава пришла к Монеточке летом 2018 года после выхода альбома «Раскраски для взрослых».

- Все началось в ночь выхода альбома (25 мая – прим.ред.). Я сижу, пищу, кричу, записывала сториз. Пошла волна лайков и репостов. Потом это все началось форситься еще больше. Было какое-то безумное времечко. Слышать свои песни из каждой тачки. Что-то было в этом ненормальное. Я очень рада, что мы не стали записывать новый альбом, хотя вроде все шло как надо. Потом было выступление в «Вечернем Урганте», а я очень об этом мечтала. И вот после выступления я хотела поделиться со всеми этой радостью. А к тебе уже по-другому относятся, чувствуешь себя одинокой. Тебе даже некому про это позвонить, - рассказала Лиза Монеточка.

Монеточка призналась, что ей очень нравится отдыхать на природе вдалеке от городской суеты. Фото: Yoytube/ "ВДудь"

По словам певицы, в тот момент к ней было очень легко «подкрасться». Так она стала жертвой нечистого на руку менеджера. Но несмотря на разрыв деловых отношений ей по-прежнему приходится расхлебывать последствия сотрудничества с ним.

- Моя семья тогда была в Екатеринбурге, и я была одна. Именно тем летом я застряла на балконе – дверь захлопнулась изнутри. Пришлось разбивать окно и лезть обратно. Полторы недели я жила с разбитым окном, по ночам спала в шапке. У меня просто физически не получалось организовать починку. В это время очень просто было подкрасться к такой девочке. Так было с менеджером и парнем, с которым я тогда встречалась, - пояснила Монеточка.

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