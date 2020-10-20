Машина всмятку: в Екатеринбурге женщина налетела на дерево и разбилась насмерть

От сильного удара женщина погибла на месте. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Поздним вечером 19 октября в Екатеринбурге, в районе Полевского тракта, произошло жуткое ДТП, в котором погибла 48-летняя женщина-водитель. Сидя за рулем автомобиля Datsun, она не справилась с управлением и вылетела в кювет, где на большой скорости врезалась в дерево.

От удара женщина погибла на месте. Столкновение было таким сильным, что от машины осталось лишь смятое железо.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- Стаж вождения погибшей составлял 14 лет, к административной ответственности она привлекалась всего раз за превышение скорости, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

На место выезжали полицейские, скорая и спасатели. Точная причина ДТП будет установлена в ходе дознания. Госавтоинспекция еще раз просит водителей быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии или даже смерти.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51

WhatsApp: +7(912) 050-91-07

Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru