На Урале в лесу нашли тело мужчины, который сбежал из «коронавирусной» больницы

Проверкой смерти мужчины занимается СКР Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в лесу нашли тело 41-летнего Дмитрия Камешкова. По данным местного портала «Между строк», в июле нынешнего года мужчина сбежал из ЦГБ №1. После вспышки пандемии коронавируса, данная больница была перепрофилирована. В этом лечебном учреждении стали лечить больных COVID-19.

После того, как мужчина сбежал, его поиском занималась полиция, а также волонтеры поисковых отрядов.

Помимо полиции Дмитрия искали волонтеры отряда "Лиза Алерт". Фото: "Лиза Алерт"

Информацию о смерти мужчины подтвердили в пресс-службе СКР.

- Признаков криминальной смерти по предварительным данным не обнаружено. Проводится проверка, - рассказали в ведомстве.

Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области коронавирус зафиксировали у 208 человек.