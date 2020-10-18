Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 32 663 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 243 человек. Об этом рассказали в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом. Больше всего новых пациентов в Екатеринбурге (+170). Общее число случаев коронавируса в регионе достигло 32 663.

- Состояние 208 госпитализированных оценивается как тяжелое, 167 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 103 – на аппаратах ИВЛ, - рассказали в оперштабе по борьбе с COVID-19.

По последним данным в области скончались семь пациентов, у которых был зафиксирован коронавирус. Общее число смертельных случаев в регионе достигло 692.