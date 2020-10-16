«Находится в бессознательном состоянии»: на Урале водитель-лихач сбил бабушку на костылях

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Минувшим вечером, 15 октября, в Серове, что в Свердловской области, произошло серьезное ДТП, в котором пострадала женщина-пешеход. Ее сбил 26-летний водитель автомобиля Hyundai, когда она переходила перекресток в неустановленном месте. Пострадавшая бабушка шла медленно, передвигалась она на костылях.

- Водитель был один. Двигался он со скоростью 40-45 км/час. Неожиданно для него справа появилась женщина, парень пытался избежать наезда, но задел ее правой частью своего автомобиля, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В итоге, прибывшие на место ДТП медики диагностировали у бабушки открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и ссадины лица. Ее срочно госпитализировали в больницу. Сейчас она находится в бессознательном состоянии.

Водителя проверили на наличие алкоголя в крови. Тест был отрицательный.

Полицейские выяснили, что за текущий год молодой человек уже восемь раз привлекался к административной ответственности. А в августе стал виновником ДТП с участием автобуса – к счастью, в тот раз все обошлось без пострадавших.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Полицейские опросили всех участников и очевидцев ДТП. Сейчас проводится проверка в рамках уголовного законодательства.

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