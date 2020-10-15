Написать диктант могут участники любого возраста. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывает, пишешь какое-то элементарное слово и вдруг пауза. А как писать? Через «а» или «о», «е» или «и», «слитно» или «раздельно». И не дай Бог ошибешься, сразу же посмотрят на тебя, как на дурачка. А ведь с последнего урока по русскому языку прошел уже не один год… Собственно, поэтому еще римские учителя твердили «учиться никогда не поздно». Да и знания свои проверять тоже. Тем более что уже в эту субботу, 17 октября, проверять грамотность будут по всей стране. «Тотальный диктант» 2020 начнется в 13.00.

В этом году автором текстов был выбран российский писатель Андрей Герасимов. На диктанте будет представлено четыре отрывка из его произведений, при желании участники могут написать их все.

- Если вы хотите написать диктант в оффлайн-формате, вам необходимо зарегистрироваться на сайте и к нужному времени подойти на выбранную площадку, - рассказывает организатор Тотального диктанта в Екатеринбург Анжела Брик. – Начнется диктант с полного прочтения текста, после чего его будут зачитывать по предложению.

Для тех, кто хочет сдать диктант дома, существует онлайн-формат. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта и в указанное время подключиться к трансляции. Текст будет необходимо набирать в специальном окне. После этого работа отправляется на проверку.

- У нас также существуют консультации с филологами для тех, кто хочет разобрать свою работу, - отмечает Анжела Брик.

Результаты диктанта можно будет узнать на сайте после 21 октября. Регистрация на площадки открыта на сайте проекта.

«Тотальный диктант» 2020 начнется в 13.0 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Список доступных для регистрации оффлайн-площадок:

Уральский политехнический колледж - Межрегиональный центр компетенций

Адрес: пр. Ленина, 89

Уральский государственный педагогический университет

Адрес: пр. Космонавтов, 26

Свердловская областная специальная библиотека для слепых

Адрес: ул. Фрунзе, 78

Свердловский областной медицинский колледж

Адрес: Сиреневый бульвар, 6

Уральская электронная таможня

Адрес: ул. Московская, 11

МАОУ СОШ № 184 Новая Школа

Адрес: ул. Ясная, 20

СвердНИИхиммаш

Адрес: ул. Грибоедова, 32

СКБ Контур

Адрес: ул. Малопрудная, 5