Потратили 48 миллионов: в Екатеринбурге показали отремонтированный сквер на Уралмаше

Землю на новой детской площадке покрыли резиновым материалом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На проспекте Орджоникидзе сегодня было празднично. Разрезанием красной ленточки, первые лица города открывали после реконструкции сквер, который находится напротив 22-й школы.

Переделывать его начали в прошлом декабре. Строители полностью поменяли пешеходные дорожки и тротуары. Заменили урны и скамейки. В сквере появилась детская площадка с прорезиненным покрытием на земле и площадка для воркаута. Также в сквере обновили систему освещения, а на столбах появились камеры видеонаблюдения.

- Мы подходим к окончанию проекта по созданию парков и скверов в Екатеринбурге, - сказал Александр Высокинский, мэр города. - Мы работаем, чтобы уютная городская среда была в каждом районе. Администрация Орджоникидзевского района начала эти работы в прошлом году. В этом году работы не заканчиваются. Завершился только первый этап. У нас в планах сделать здесь также малые архитектурные формы в виде машиностроительного оборудования. Верю, что это будет новая точка притяжения для жителей района.

Фонтан в центре отремонтируют в будущем, если появится финансирование. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По задумке, зимой в сквере будут строить большой ледовый городок. Также авторы проекта планируют подсвечивать ели, растущие по периметру. В ближайший месяц систему видеонаблюдения и освещения уже подключат к городским сетям.

Из того, что сделать пока не удалось – фонтан в центре сквера по-прежнему недоделан. В мэрии отметили, что займутся его реконструкцией, когда появится финансирование. Пока что на этот сквер уже было потрачено 48 миллионов 370 тысяч рублей.

Школьники уже испытали детскую площадку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Этот сквер у нас создавался еще строителями Уралмашзавода, - говорит Владимир Смирнов, депутат Законодательного собрания Свердловской области. - Деревья здесь в 50-е года были посажены. В 90-е годы тут планировали строить храм который у нас стоит сейчас на улице Машиностроителей. Но люди выходили, отстаивали этот сквер. Это у нас не новая традиция – скверы отстаивать. Я точно помню, здесь в 90-е годы были такие же митинги (Как в 2019-м у Театра драмы, - Ред.) и люди не давали вырубать эти деревья. Думаю, что сквер будет улучшаться. Если финансирование будет поступать, возможно, руки дойдут и до фонтана.

Площадка для занятий воркаутом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сквере обновили систему освещения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые велодорожки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонт сквера начался в конце 2019-го. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сквере поставили новые скамейки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сквер оборудовали камерами наблюдения. Фото: Алексей БУЛАТОВ