Потратили 48 миллионов: в Екатеринбурге показали отремонтированный сквер на Уралмаше

Землю на новой детской площадке покрыли резиновым материалом.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На проспекте Орджоникидзе сегодня было празднично. Разрезанием красной ленточки, первые лица города открывали после реконструкции сквер, который находится напротив 22-й школы.
Переделывать его начали в прошлом декабре. Строители полностью поменяли пешеходные дорожки и тротуары. Заменили урны и скамейки. В сквере появилась детская площадка с прорезиненным покрытием на земле и площадка для воркаута. Также в сквере обновили систему освещения, а на столбах появились камеры видеонаблюдения.
- Мы подходим к окончанию проекта по созданию парков и скверов в Екатеринбурге, - сказал Александр Высокинский, мэр города. - Мы работаем, чтобы уютная городская среда была в каждом районе. Администрация Орджоникидзевского района начала эти работы в прошлом году. В этом году работы не заканчиваются. Завершился только первый этап. У нас в планах сделать здесь также малые архитектурные формы в виде машиностроительного оборудования. Верю, что это будет новая точка притяжения для жителей района.
Фонтан в центре отремонтируют в будущем, если появится финансирование.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По задумке, зимой в сквере будут строить большой ледовый городок. Также авторы проекта планируют подсвечивать ели, растущие по периметру. В ближайший месяц систему видеонаблюдения и освещения уже подключат к городским сетям.
Из того, что сделать пока не удалось – фонтан в центре сквера по-прежнему недоделан. В мэрии отметили, что займутся его реконструкцией, когда появится финансирование. Пока что на этот сквер уже было потрачено 48 миллионов 370 тысяч рублей.
Школьники уже испытали детскую площадку.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Этот сквер у нас создавался еще строителями Уралмашзавода, - говорит Владимир Смирнов, депутат Законодательного собрания Свердловской области. - Деревья здесь в 50-е года были посажены. В 90-е годы тут планировали строить храм который у нас стоит сейчас на улице Машиностроителей. Но люди выходили, отстаивали этот сквер. Это у нас не новая традиция – скверы отстаивать. Я точно помню, здесь в 90-е годы были такие же митинги (Как в 2019-м у Театра драмы, - Ред.) и люди не давали вырубать эти деревья. Думаю, что сквер будет улучшаться. Если финансирование будет поступать, возможно, руки дойдут и до фонтана.
Площадка для занятий воркаутом.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В сквере обновили систему освещения.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новые велодорожки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ремонт сквера начался в конце 2019-го.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В сквере поставили новые скамейки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сквер оборудовали камерами наблюдения.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Схема сквера на проспекте Орджоникидзе.
Фото: Алексей БУЛАТОВ