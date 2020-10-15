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Потратили 48 миллионов: в Екатеринбурге показали отремонтированный сквер на Уралмаше

Смотрим, на что пошли деньги
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Землю на новой детской площадке покрыли резиновым материалом.

Землю на новой детской площадке покрыли резиновым материалом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На проспекте Орджоникидзе сегодня было празднично. Разрезанием красной ленточки, первые лица города открывали после реконструкции сквер, который находится напротив 22-й школы.

Переделывать его начали в прошлом декабре. Строители полностью поменяли пешеходные дорожки и тротуары. Заменили урны и скамейки. В сквере появилась детская площадка с прорезиненным покрытием на земле и площадка для воркаута. Также в сквере обновили систему освещения, а на столбах появились камеры видеонаблюдения.

- Мы подходим к окончанию проекта по созданию парков и скверов в Екатеринбурге, - сказал Александр Высокинский, мэр города. - Мы работаем, чтобы уютная городская среда была в каждом районе. Администрация Орджоникидзевского района начала эти работы в прошлом году. В этом году работы не заканчиваются. Завершился только первый этап. У нас в планах сделать здесь также малые архитектурные формы в виде машиностроительного оборудования. Верю, что это будет новая точка притяжения для жителей района.

Фонтан в центре отремонтируют в будущем, если появится финансирование.

Фонтан в центре отремонтируют в будущем, если появится финансирование.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По задумке, зимой в сквере будут строить большой ледовый городок. Также авторы проекта планируют подсвечивать ели, растущие по периметру. В ближайший месяц систему видеонаблюдения и освещения уже подключат к городским сетям.

Из того, что сделать пока не удалось – фонтан в центре сквера по-прежнему недоделан. В мэрии отметили, что займутся его реконструкцией, когда появится финансирование. Пока что на этот сквер уже было потрачено 48 миллионов 370 тысяч рублей.

Школьники уже испытали детскую площадку.

Школьники уже испытали детскую площадку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Этот сквер у нас создавался еще строителями Уралмашзавода, - говорит Владимир Смирнов, депутат Законодательного собрания Свердловской области. - Деревья здесь в 50-е года были посажены. В 90-е годы тут планировали строить храм который у нас стоит сейчас на улице Машиностроителей. Но люди выходили, отстаивали этот сквер. Это у нас не новая традиция – скверы отстаивать. Я точно помню, здесь в 90-е годы были такие же митинги (Как в 2019-м у Театра драмы, - Ред.) и люди не давали вырубать эти деревья. Думаю, что сквер будет улучшаться. Если финансирование будет поступать, возможно, руки дойдут и до фонтана.

Площадка для занятий воркаутом.

Площадка для занятий воркаутом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сквере обновили систему освещения.

В сквере обновили систему освещения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые велодорожки.

Новые велодорожки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонт сквера начался в конце 2019-го.

Ремонт сквера начался в конце 2019-го.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сквере поставили новые скамейки.

В сквере поставили новые скамейки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сквер оборудовали камерами наблюдения.

Сквер оборудовали камерами наблюдения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Схема сквера на проспекте Орджоникидзе.

Схема сквера на проспекте Орджоникидзе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

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