Родители запрещали сидеть в Интернете: подробности гибели 15-летнего школьника под Екатеринбургом

Тело мальчика обнаружили под окнами многоэтажки в Верхней Пышме. Фото: личная страница отца мальчика во "ВКонтакте" / Алексей Булатов

В Верхней Пышме местные жители уже второй день обсуждают жуткую трагедию. Минувшим утром, 14 октября, покончил жизнь самоубийством 15-летний школьник. Его тело обнаружили под окнами собственного дома. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил источник в силовых структурах.

- ЧП произошло вчера. Причины инцидента - выясняются, как и то, что побудило школьника на этот поступок. Известно, что ребенок увлекался аниме. Возможно, случившееся могло быть связано с этим. Но пока делать какие-то выводы рано, - рассказал наш источник.

Андрей [имя изменено - прим.ред.] был очень общительным, у него было много друзей. Он увлекался музыкой, закончил музыкальную школу с красным дипломом, а также любил аниме. Лучший друг мальчика рассказал, что у него были плохие отношения с родителями. Это отражалось в том, что те запрещали подростку сидеть в Интернете.

- Но не думаю, что это причина суицида, - добавляет друг Андрея. - В семье его не ценили, плохо к нему относились. Сам он был очень добрым и справедливым, не матерился.

По словам подростка, Андрей никому не рассказывал о своих переживаниях. Лишь паре друзей - но те восприняли его слова про самоубийство как шутку.

- Все думали, что это неправда. Но это оказалось правдой. Последний раз мы с ним виделись примерно три дня назад, но я не заметил ничего странного в его поведении. Но его друг мне сказал, что он говорил ему, что хочет спрыгнуть. его друг воспринял это как шутку.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51

WhatsApp: +7(912) 050-91-07

Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru