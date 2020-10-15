Любил аниме: на Урале 15-летний школьник покончил с собой

Тело мальчика обнаружили прохожие недалеко от собственного дома. Фото: личная страница отца мальчика во "ВКонтакте"

В Верхней Пышме, что под Екатеринбургом, 15-летний школьник покончил жизни самоубийством. Тело ученика 9 класса обнаружили прохожие под окнами собственного дома. Информацию «КП-Екатеринбург» подтвердил источник в силовых структурах.

- ЧП произошло вчера. Причины инцидента - выясняются, как и то, что побудило школьника на этот поступок. Известно, что ребенок увлекался аниме. Возможно, случившееся могло быть связано с этим. Но пока делать какие-то выводы рано, - рассказал наш источник.

Подросток учился в музыкальной школе, окончил ее с красным дипломом, и даже был лауреатом музыкальных конкурсом.

Мальчик воспитывался в полной семье, у него был младший брат. Фото: личная страница отца мальчика во "ВКонтакте"

Согласно данным страницы в соцсетях, ребенок любил певца под псевдонимом Radio Tapok - исполнитель создает кавер-версии зарубежных и российских музыкантов.

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