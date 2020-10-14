На Урале вспыхнула автозаправка: один человек в больнице

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Сегодня днем, 14 октября, в Ачитском ГО Свердловской области на трассе произошел крупный пожар. На 201-м километре Р-242 вспыхнула автозаправка. Диспетчеры МЧС получили вызов в 13:07, на место выехали 14 спасателей.

- На площади 60 «квадратов» сгорел вагончик и повреждена огнем емкость с газом, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – В результате происшествия пострадал оператор станции, его госпитализировали в больницу.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

С огнем спасатели справились спустя 40 минут. Сейчас пожарные дознаватели устанавливают причину возгорания.

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