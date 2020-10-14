Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 14 октября 2020 года

Общее число подтвержденных в регионе случаев составляет 31761 Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Свердловской области официально подтвердились 211 новых случаев коронавируса. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+92). Кроме того, зараженных нашли также в Нижнем Тагиле, Сухом Логу, Серове, Талице, Нижней Туре, Верхней Пышме и ряде других муниципалитетов.

Общее число подтвержденных в регионе случаев составляет 31761.

- Состояние 174 госпитализированных оценивается как тяжелое, 156 из них находятся в реанимации, в том числе 98 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 646. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Помимо этого, за сутки подтвердились еще четыре смерти от коронавируса. Всего их с начала пандемии уже 665.

Но есть и хорошие новости: за все время уральским медикам удалось вылечить 23533 человека. Только за сутки из больниц выписали 175 пациентов.