«От радости можно и сковородкой получить»: дневник альпиниста, доставляющего девушкам в окна цветы

Букет утром за окном - и романтично, и необычно. Фото: УК «Академический»

Такое бывает только в мегаполисах: когда с крыши высотки спускается альпинист с огромным букетом цветов, стучится в окно и вручает подарок удивленной, но счастливой девушке… Идеальная картинка.

Но на деле женщины не всегда радостно реагируют на незнакомцев, стучащихся в окна. Могут и сковородкой замахнуться и водой облить… Наш герой много лет занимается промышленным альпинизмом и регулярно доставляет девушкам цветы через окна.

ПЕРВЫЙ БУКЕТ В ОКНО ПРИНЕС БУДУЩЕЙ ЖЕНЕ

- В первый раз я спустился с цветами в окно в квартиру к своей будущей жене. Это было в 2014 году. Это была целая история!

Перед армией я года четыре занимался альпинизмом. Поэтому последние три месяца, пока служил, постоянно думал о том, как вернусь и сделаю своей любимой сюрприз - спущусь к ней с букетом белых роз.

Сначала альпинист спускается сам к окну, затем товарищи спускают ему на тросе букет. Фото: УК «Академический»

Я все тщательно спланировал. Как приехал, помчался к ней, даже форму не переодел. Заранее договорился с другом, чтобы он принес к ее дому снаряжение. И вот я, такой нарядный в форме, подхожу к старшей по дому и… прошу у нее ключи от крыши.

- Дембельнулся и хулиганить вздумал?! А ну иди отсюда! - гаркнула она на меня.

Понуро, опустив голову, я, конечно, вышел. Но бросить свою затею я не мог. Уже через час вместе с другом мы ломали замок люка, ведущего на крышу. Повезло, остались незамеченными. Я закрепились и начал спускаться. Было ли страшно? Еще как! Я ведь последний год вообще на высоту не поднимался, а тут нужно было спуститься с девятого этажа на четвертый.

К счастью, навыков я не растратил. Никогда не забуду лицо своей будущей жены, когда она увидела меня в своем окне. Она смеялась, плакала, удивлялась - все вместе. Незабываемые эмоции и для нее и для меня. Тогда-то меня эта профессия и зацепила.

ПРИКРЫВАЛСЯ РОЗАМИ, КАК ЩИТОМ

Но согласитесь, мужик в окне – это не всегда радостно. Многие девушки от неожиданности испуганно вскрикивают. Их кавалеры же не предупреждают, мол, дорогая смотри в окно, там тебя сюрприз ждет…

Однажды летом я делал доставку цветов в окно. Спускаюсь к окну на пятом этаже, а там женщина посуду моет. Окно открыто. Я деликатно стучу по стеклу. Она испуганно вздрагивает, оборачивается и как закричит:

- Я сейчас полицию вызову!

Да как замахнется огромной намыленной сковородой. Еле-еле увернулся, подставив под удар шикарный букет из 33 роз (в тот день воительнице как раз исполнилось 33). Но и это ее не остановило. Уже через секунду, она зачем-то окатила меня водой. Слава Богу, что не кипятком.

Один самых популярных образов у альпинистов, поздравляющих людей через окно - супергерой Человек-паук. Фото: предоставлено героем публикации

Только после этого она выдохнула. А я наконец-то сумел объяснить, что не вор, а всего лишь альпинист. И принес ей подарок от мужа. Правда пока мы разговаривали, она не выпускала из рук сковородку. Цветы я ей в руки так и не передал, положил на подоконник и поднялся обратно на крышу.

К счастью, такие случаи – редкость. Обычно в момент доставки кроме именинницы дома бывают другие люди, например, гости на ее дне рождения. Тогда никакой паники, только позитив. Девушки улыбаются и бережно прижимают букет к груди, словно ребенка. Такое поздравление, конечно, запоминается надолго!

Часто мне начинают предлагать войти в квартиру, поесть, выпить. Но я всегда отказываюсь, все-таки для меня это работа.

А вообще сложностей больше доставляют соседи именинницы. Вот уж кто частенько грозиться перерезать веревки. И почему-то большинство угроз поступает от бабушек…

ЗА ОДИН СПУСК ОТ ТРЕХ ДО ПЯТИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Как успокаиваем? Сразу объясняем, по какому поводу мы тут за окнами висим. В качестве доказательства – все те же цветы и открытки. Сразу за этим следует череда наивных вопросов: а как вы узнали, какое окно? А от кого цветы? А вам не страшно?

Страшно конечно. Да и работа промышленным альпинистом точно не из легких. Даже ключ от выхода на крышу достать непросто. Для этого за несколько дней до доставки начинаются поиски председателя ТСЖ. Далеко не каждый председатель готов пойти навстречу, иногда приходится искать выходы на крышу даже через соседние дома.

Сам спуск с крыши не представляет какой-то технической сложности. Хотя и крыши бывают разными по конструкции.

Обычно работаем вдвоем с напарником. Нужно, чтобы тебя страховали, да и букет доставить в целости и сохранности. Цветы заказывают заранее. До последнего они хранятся в холодильнике у поставщика или у нас в фирме. Сначала альпинист готовит необходимое снаряжение, навязывает веревки, переодевается, затем подвешивает корзину для транспортировки букета, в общем делает все необходимое для спуска. И только потом ему привозят цветы в специальной термоупаковке.

Альпинисты порой наряжаются в супергероев и веселят детишек, которые лежат на лечении в больнице. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хотя в последнее «цветы в окна» заказывают все чаще. Для промышленного альпиниста – это всего лишь подработка. И, как правило, летняя.

В среднем один спуск альпиниста стоит от трех до пяти тысяч рублей. Без учета стоимости букета. На цену влияет размер букета (объемные сложнее транспортировать) и время суток, когда происходит доставка. Ведь она может быть не только днем, но и вечером или ранним утром.

В ветреную погоду работы на высоте запрещены. Для альпиниста есть риск удариться о стену. И такие случаи бывали.

КСТАТИ

ЖЕНЩИНАМ – ЦВЕТЫ, ДЕТЯМ-ПРАЗДНИК

Промышленный альпинист – как Дед Мороз, всегда дарит праздник. Женщинам доставляем цветы, а детям – веру в чудеса. Кстати, зимой я работаю настоящим «дедом Морозом». Помню, однажды, перед Новым Годом, спускался в квартиру к детям. И все у меня было, как у дедушки - и окладистая борода, и мешок с подарками… Как вдруг, перед самым окном – борода запуталась в спусковом механизме. Был мороз под тридцать градусов. Пришлось снимать перчатки и доставать бороду.

А еще мы с друзьями занимаемся благотворительностью. Одеваемся в супер-героев и спускаемся в окна к детишкам, которые находятся в больнице. Эта практика пришла из Европы. Там «альпики» делают что-то подобное на постоянной основе. Такие спуски мне нравятся больше всего. Дети верят, что к ним и вправду в гости пришли супер-герои и начинают верить в чудеса.