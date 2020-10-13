«Старые дороги оснастить ею сложно»: председатель комитета благоустройства Екатеринбурга о ливневой канализации в городе

В этом году осень сухая, поэтому жидкой грязи на улицах практически нет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург начинает готовиться к зиме. В связи с этим мы пригласили в эфир радио «Комсомольская правда Екатеринбург» (92.3 FM) Тамару Благодаткову, председателя комитета благоустройства администрации города. Мы поговорили с нею о том, как содержатся дороги и поддерживается чистота на улицах.

ОТКУДА БЕРЕТСЯ ГРЯЗЬ НА ДОРОГАХ

- Многие отмечают, что в городе стало заметно чище. Куда делась знаменитая екатеринбургская грязь, неужели нам удалось ее победить?

- Погода способствует тому. Сегодня 12 октября, а мы продолжаем мыть город. Только благодаря мойке дорог можно ликвидировать и грязь, и пыль, которые находятся на проезжей части. К тому же теплая погода, которая длится уже довольно долго, способствует тому, что автовладельцы не переходят на зимнюю резину, так что асфальт тоже в очень хорошем состоянии. Все это позволяет сделать передвижение на дорогах и тротуарах комфортным. Сейчас мы работаем по летнему режиму.

За чистотой на улицах города сейчас следят и вот такие машины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Из-за чего появляется грязь на дорогах?

- Из-за шипованной резины. Она изнашивает асфальтобетонное покрытие. То, что было выброшено шипами, скапливается и при намокании становится тем, что люди привыкли называть грязью. Плюс, в исследованиях, которые проводили ученые, выявлено, что пыль также появляется из-за строительных котлованов. Она не только оседает в зоне работ, но и разносится по городу. После дождей скопившаяся пыль также превращается в грязь.

- Неужели без исследований невозможно было понять, откуда берется грязь в Екатеринбурге?

- Почему невозможно? Просто не все верили, что грязь образуется естественным путем. Ученые рассматривали все факторы, которые могли привести к образованию грязи. Как обстоит дело во дворах, как уборка осуществляется там. Они выяснили, что если сравнивать качество проезжей части с проездами во дворах, то в последних значительно грязнее. Нужно обращать на это внимание, ведь пыль из двора никуда не улетает. Так что я считаю, что это исследование полезно.

- За Северным кладбищем есть микрорайон Садовый, в котором больше тысячи домов. Через него от улицы Коммунистической идет дорога длиной два километра. У нее нет названия, нормального асфальта и освещения. Слушатели спрашивают, почему никто ничего с этим не делает?

- Я согласна, что очень долго не решается этот вопрос. Но существуют вопросы разделения земель и собственности земельных участков, по которым проходят те или иные объекты. В данном случае проблема в том, что сады превратились уже в места постоянного проживания горожан, и имели достаточно протяженные подъездные пути. Расположены они в бывшей особо охраняемой природной зоне лесного парка Шувакиш. Этот участок сейчас находится в собственности правительства Свердловской области. И хотя люди говорят, что ничего не делается, на самом деле шаги предпринимаются, земельный участок уже отмежеван и выведен из состава особо охраняемых земель для того, чтобы наметить планы по обустройству этого района и сделать автомобильные дороги. Сейчас проезд не имеет никаких признаков этой категории, там нет асфальта, нет освещения, нет пешеходных зон. Это нужно спроектировать и построить, так что конечно никто этот вопрос не забросил, но за день или два его не решить.

Весной в столице Урала начали обрабатывать остановки дезинфицирующим раствором. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАЧЕМ ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ ОСТАНОВКИ

- Почему в Екатеринбурге не привлекают частные компании для уборки улиц?

- Мы пытались заниматься этим много лет. К сожалению, компании, которые выходили на торги, не имели необходимой для этого техники и количества людей. Такие подрядчики даже после замечаний не исправляли ситуацию, не выполняли работу как нужно. Тем не менее, подрядные организации все еще есть. Некоторые занимаются содержанием объектов зеленого хозяйства, очисткой урн. А дороги все-таки содержит муниципальное учреждение, это более надежно.

- Весной, в первую волну коронавируса, остановки обрабатывались специальным раствором. Планируется ли такая работа сейчас?

- Мы об этом думаем, но пока еще тепло, обработка производится в том режиме, в котором была. Спецраствором обрабатываются остановки, поручни и урны. Но мы приближаемся к зиме, и понятно, что водные растворы использовать будет невозможно. Мы обратились в Роспотребнадзор, чтобы нам дали какие-то рекомендации. К сожалению, каких-то сухих препаратов, которые можно использовать зимой, пока не производят.

- Если ли информация от специалистов, насколько эффективна эта обработка?

- Любая чистая поверхность просто способствует тому, что человек не сможет ничем заразиться.

ГОТОВИТСЯ ЛИ ЕКАТЕРИНБУРГ К ЗИМЕ

- Одной из проблем ливневой канализации называют недостаток средств на ремонт и эксплуатацию. Что скажете по этому поводу?

- Для начала скажу, что в городе 1485 километров дорог, из них 453 километра дороги имеют дождевую канализацию. В соответствии с правилами, конечно, не на всех дорогах она должна стоять. Дело тут и в том, что мы живем в горной местности. Сейчас при проектировании сеть дождевых канализаций обязательно закладывается, при реконструкции дорог она также учитывается. То, что было построено раньше, оснастить ливневой канализацией сложно. Перекладка дорог для их установки будет значительно дороже. Уже имеющуюся канализацию прочищают, ведется мониторинг.

- Как город готовится к зиме?

- 15 октября – точка, определенная нормативным документом для Уральского региона. Зимний период в нем определен от 15 октября до 15 апреля. Для нас это своеобразный Рубикон. Ежегодно мы готовимся к зимнему периоду, всем предприятиям, связанным с дорожными работами, очисткой канализации и других. Необходимо провести переоборудование техники на работу в зимний период. Также им необходимо укомплектовать штат работников на зимний период, поскольку зимой нужно больше людей. Это очень большая полноценная работа.

- Кто контролирует ремонтные работы? Почему больше месяца были раскопаны перекрестки на Готвальда?

-Да, мы еще раз приносим извинения всем жителям, которые обращались к нам с этим вопросом. Работа была несоразмерно затянута, в том числе это и наша недоработка.

Город начинает готовиться к зиме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ БЛАГОУСТРОИЛИ ПАРК

- Куда девалась плитка от ремонта улицы Ленина?

- Плитка, которую мы снимаем, если она в хорошем состоянии, увозится в то ДЭУ, в районе которого проводилась смена плитки. После этого ее применяют для ремонта гранитных поверхностей.

- В сквере за Оперным театром опять разбиты фонари. Что с этим делать?

- Это делается на глазах у других жителей, и мне очень жаль, что никто не вызывает полицию. Просим быть неравнодушными. Конечно, фонари мы поменяем.

- Можно ли благоустроить парк на Химмаше и территорию вокруг Исети в этом районе?

- Хочу напомнить всем горожанам, что у нас идет осенний период, когда мы собираем от жителей города и организаций предложения, какие объекты следует включить в следующие этапы формирования современной городской среды. Участие всех горожан очень важно. Если вы хотите, чтобы какой-то объект попал в планы по благоустройству, то в ноябре начнется сбор предложений на сайте администрации. Все в ваших руках.