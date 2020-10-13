Меня зовут Одиссей: самые странные детские имена в 2020 году

В списке редких имен в этом году Сократ, Одиссей, а также Байкал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Свердловскстата, в области за семь месяцев родилось 29196 малышей. Список наиболее распространенных имен не меняется уже несколько лет – первую тройку мужских имен занимают Михаил, Артем и Александр, женских – Мария, София и Виктория.

А вот список редких и уникальных имен пополнился новыми примерами. Среди мужских встречаются как старорусские, вроде Ведамир или Добромир, так и греческие, например Сократ или Одиссей. Есть и более уникальные имена – одного мальчика назвали Байкал, тогда как другому дали имя Сервер. Самое длинное имя среди новорожденных – Леонардо-Александр-Уильям.

У девочек все тоже интересно. Некоторым девочкам предпочитают давать двойные имена, такие как Евангелина-Виктория или Изабелла-Корнелия. Фантазия родителей разошлась во все стороны – кого-то называют в честь Луны, кого-то в честь персонажей из литературы, вроде Эсмиральды. В списке даже оказалось имя Алмаз, именно так теперь зовут одну из новорожденных.

Кстати, некоторые детки с необычными именами уже подросли. Например, мальчику Тагилу уже исполнилось семь лет, а девочка Россия в этом году получила паспорт.

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