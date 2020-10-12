«Страдают и мозг, и почки, и сердце»: главный инфекционист Екатеринбурга о росте заболеваемости коронавирусом

Рост числа заболеваемости коронавирусом фиксируют не только на Урале, но и в столице. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус пока не сбавляет обороты. К 12 октября общее количество тех, кто заразился COVID-19 в Свердловской области, выросло до 31 342 человек. За сутки было зарегистрировано 218 новых случаев. О том, как Екатеринбург проходит через новый этап пандемии коронавируса мы поговорили в эфире радио «Комсомольская правда Екатеринбург» (92.3FM) с Юлией Москалевой, заведующей приемным отделением инфекционной службы городской клинической больницы №40.

ВТОРАЯ ВОЛНА ЕЩЕ НЕ НАЧАЛАСЬ

- В чем отличие второй волны коронавируса от первой?

- На текущий момент мы уже десятый месяц работаем с этой инфекционной патологией. Мы имеем четкое представление, что это за вирус, знаем его строение, патогенез и клиническую картину. Если в начале нашего пути мы говорили что эта инфекция поражает преимущественно легочную систему, то на сегодняшний день мы знаем, что она поражает и другие системы – и мозг страдает, и почки, и надпочечники, и сердечно-сосудистая система.

В общественных местах важно защитить органы дыхания от вируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Когда закончилась первая волна?

- Говорить о том, что закончилась первая волна и началась вторая не совсем правильно. Многие эксперты говорят не о второй волне, а о присоединении других вирусов к первой. Но мы этого присоединения пока не видим. Сезон респираторных вирусов и гриппа пока не начался. Подъем по COVID-19, который мы видим, это естественное течение любого инфекционного заболевания, которое имеет свои пики, свои падения и в данном случае мы просто видим очередной пик заболевания.

- Какие протоколы лечения коронавируса используются в Екатеринбурге? Они менялись?

- Действительно, протоколы существуют, они официальные. Это клинические рекомендации, которые действуют на территории всей страны. Они утверждены министерством здравоохранения и они меняются. Последний перевыпуск был 3 октября 2020 года. В них были включены новые препараты, но существенных глобальных изменений нет. В основном лечение остается патогенетическим и симптоматическим.

- Что касается плазмы крови от переболевших коронавирусом? Ее все еще переливают тем, кто еще болеет COVID-19?

- Введение плазмы это методика пассивной иммунизации. На сегодняшний день она, безусловно, включена в перечень и допустима в клинических рекомендациях. Но эта методика имеет определенные показания и противопоказания для каждого пациента. Решение о переливании плазмы принимается докторами коллегиально.

- У нас появился препарат Арепливир. А в Екатеринбурге в больнице №40 он применяется?

- Да, есть такой препарат. Он действует на определенный фермент РНК-вирусов, к которым относится коронавирус. Этот препарат включен в одну из последних клинических рекомендаций. Но все-таки это препарат не для амбулаторного лечения. Он имеет определенные особенности назначения, особенности дозировки. Мы особенно осторожно используем его по отношению к пациентам из групп риска по возрасту или по изменениям иммунитета. В любом случае этот препарат будет назначаться под наблюдением лечащего доктора и только в стационаре на мой взгляд.

ЧЕЛОВЕК МОГ ПЕРЕБОЛЕТЬ COVID-19 И НЕ ЗАМЕТИТЬ

- Люди старше 65 лет находятся в зоне риска. Также в ней люди с хроническими заболеваниями. За 10 месяцев появилось понимание, кто еще в зоне риска?

- Все пациенты с особенностями иммунных систем, потому что точкой приложения этого вируса является наш иммунитет. Это пациенты с онкологическими заболеваниями, которые получают химиотерапию, люди с дефектами иммунитета. Дети, как правило, переносят болезнь без симптомов, но могут быть переносчиками болезни.

- Если раньше больных с симптомами коронавируса сразу же увозили в больницу, то сегодня некоторым предлагают лечиться дома. Чем отличается лечение дома и в стационаре и что из этого предпочтительнее?

- В самом начале, когда мы только узнавали о коронавирусе – март, апрель, май – пациентов пытались госпитализировать потому, что эпидемиологическая служба и организации здравоохранения пытались регулировать распространение вируса среди населения. Сегодня, поскольку мы четко знаем, что это за инфекция, у нас есть определенные категории. Одни пациенты могут лечиться амбулаторно, других все-таки нужно госпитализировать. Например, человека, который болеет в безсимптомной форме, и у которого ранее был инсульт или инфаркт, обязательно нужно госпитализировать. Самодеятельность здесь неуместна, решение должен принимать не пациент, а врач.

- Какая погрешность у диагностики? Например, если симптомы коронавируса есть, а тест дает отрицательный результат?

- Конечно, ошибки бывают. И мы с таким сталкиваемся. Более того, я скажу, что мы не всегда ориентируемся на мазок, который берется в области носа и ротовой полости. Если пациент имеет более глубокое поражение, то тест может дать отрицательный результат. Мы в первую очередь ориентируемся на клинические симптомы и лабораторные изменения в крови и легких.

В метро Екатеринбурга уже вторую неделю не пускают без масок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Кто такие безсимптомники? Можно ли считать их заболевшими?

- Без симптомов болезнь протекает у людей, у которых нет чувствительных рецепторов - детей и беременных женщин. Скорее всего, это люди, у которых были недомогания, небольшая температура, но они не обратили на это внимания. Я все-таки думаю, что такое явление нечасто встречается. Иммунная система всегда реагирует адекватно на любое чужеродное присутствие. Возможно, человек, который столкнулся с такой проблемой, просто не заметил, как у него в легкой форме протекает заболевание.

- При каких условиях формируется устойчивый коллективный иммунитет к коронавирусу?

- Тут так же, как и в случае с любым другим инфекционным заболеванием. Если вирусом переболеет более 50% населения, то сформируется коллективный иммунитет.

НАДО ЛИ СТАВИТЬ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА

- Известны ли сроки начала вакцинации от коронавируса?

- Здесь никакого секрета нет, прививка действительно поступила в города. Сейчас она проходит окончательный этап клинического исследования, поэтому ее и не допустили в широкие массы. Ставить прививку будут по желанию тем, кто находится в группе риска. В первую очередь, это медицинские работники, врачи и учителя. Но поставить вакцину можно только после клинического испытания и только в лечебном учреждении.

- А вы лично поставили эту вакцину?

- Пока еще нет, но я над этим вопросом думаю. Возможно, поставлю.

12 октября в Свердловской области зафиксировали еще 218 новых случаев COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Многие политики уже поставили вакцину. Как вы думаете, это безопасно для них?

- Если они это сделали, значит, уже прикинули все за и против. Я все-таки не политик, а инфекционист с большим стажем, я всегда подхожу к этому вопросу обдуманно. Еще раз повторю, что для начала необходимо пройти обследование. Противопоказаний у меня нет, поэтому я нахожусь в стадии размышления.

- Гражданам Дании, возвращающимся из Турции необходимо сдать тест на коронавирус еще в турецком аэропорту, иначе домой их просто не пустят. Возможно, нам тоже стоит по-другому организовать все эти меры предосторожности?

- Знаете, усталость от коронавируса определенно существует, и она объяснима. Все мы с вами живые люди, и после такого длительного заболевания устало не только население. Представляете, как устали медицинские работники и врачи? У них тоже есть свои семьи, родственники, близкие люди. Поэтому, это все понятно, но аргументом не является. Все, действительно, устали, но карантинные меры и масочный режим – это инфекционная безопасность. Давайте вспомним, что в тех странах, в том числе и России, в которых меры были своевременно приняты, нет такого уровня заболеваемости и такого количества неблагоприятных исходов. Китай, Южная Корея, Россия, Германия – во всех этих странах своевременно все начато, и виден результат. Возьмите США, Великобританию, Италию – там колоссальное количество заболевших и неблагоприятных исходов. Да, люди устали, но они должны понимать, что это делается для них. В отношении аэропортов скажу, что если человек принимал или принимает решение куда-то отправиться, то экономить на тестировании не нужно. Существует множество частных центров, в которых пациента могут обследовать на наличие вируса. Если раньше ждали по пять дней, то теперь результат придет в течение 48 часов. Поэтому, если человек куда-то отправляется, ему нужно сделать мазок до поездки и по прилету.

МОЖНО ЛИ НЕ НОСИТЬ МАСКУ

- Объясните, как инфекционист, для чего все же нужно носить маски и продолжать мыть руки?

- Те, кто говорят, что это ношение масок и мытье рук неэффективно, поступают неправильно. Это абсолютно доказанные эффективные меры. Точка приложения вируса – верхние дыхательные пути. Если мы защищаем их, это уменьшает риск инфицирования. Маски нужно обязательно носить правильно. Мыть руки тоже надо как можно чаще, а также необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Специалисты не рекомендуют пренебрегать маской. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Как носить маску правильно и при этом нормально дышать, и чтобы очки не запотевали?

- Я сама хожу в очках, поэтому могу сказать, что лучший выход – маски из дышащей, хлопчатобумажной ткани. Просто нужно по возможности их часто стирать и дезинфицировать. Если у меня при ношении маски запотевают очки, я просто их немного сдвигаю.

- Насколько часто маски нужно менять?

- Если маска индивидуальная, то при передаче кому-то другому ее нужно химически обработать хотя бы раз в день. Медицинские маски нужно менять раз в три часа.

- Что сейчас нужно предпринимать? Надо сидеть дома и носить маску везде, или наоборот – чаще ходить по улице и без маски, чтобы выработать иммунитет?

- Однозначно, не второй вариант. Нужно всегда рационально подходить к любому вопросу. Первое, что сейчас нужно - успеть сделать прививку от гриппа. Иначе есть опасность, что человек будет заражен несколькими вирусами, в том числе и COVID-19. Так что сейчас я рекомендую сделать прививку от гриппа, а также соблюдать карантинные мероприятия.

- Как инфекционист, дайте самые важные советы жителям города.

- Дорогие наши граждане, наберитесь максимального терпения и воли, и все-таки прислушивайтесь к тому, о чем говорят эпидемиологи и инфекционисты. Если вы будете следовать рекомендациям, то мы вместе справимся с этим вирусом. Делайте прививку от гриппа и будьте здоровы.

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Слушайте интервью с заведующей приемным отделением инфекционной службы 40-й больницы Екатеринбурга, Юлией Москалевой, вышедшее в эфир радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» (Подробнее)